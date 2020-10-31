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    На столичних Осокорках упав будівельний кран (відео)

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    Кран перегородив рух вулицею - На столичних Осокорках упав будівельний кран (відео)
    Кран перегородив рух вулицею
    Фото: скріншот відео

    Кран розтрощив легковий автомобіль

    Сьогодні, 31 жовтня, на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва (масив Осокорки) впав будівельний кран.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Кран, що знаходився на будівельному майданчику, впав прямо на дорогу, розчавивши автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

    За попередніми даними, в результаті надзвичайної події ніхто не травмувався.

    Рух транспорту вулицею заблоковано.

    Як повідомлялося, 31 жовтня на вулиці Жмаченка, 26 у Дніпровському районі Києва сталося лобове зіткнення маршрутного автобуса та автомобіля Skoda.

    ДТП Київ будівництво автомобіль
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