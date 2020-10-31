На столичних Осокорках упав будівельний кран (відео)
Кран розтрощив легковий автомобіль
Сьогодні, 31 жовтня, на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва (масив Осокорки) впав будівельний кран.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Кран, що знаходився на будівельному майданчику, впав прямо на дорогу, розчавивши автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.
За попередніми даними, в результаті надзвичайної події ніхто не травмувався.
Рух транспорту вулицею заблоковано.
Як повідомлялося, 31 жовтня на вулиці Жмаченка, 26 у Дніпровському районі Києва сталося лобове зіткнення маршрутного автобуса та автомобіля Skoda.