На столичних Осокорках упав будівельний кран (відео)

Кран розтрощив легковий автомобіль

Сьогодні, 31 жовтня, на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва (масив Осокорки) впав будівельний кран.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Кран, що знаходився на будівельному майданчику, впав прямо на дорогу, розчавивши автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

За попередніми даними, в результаті надзвичайної події ніхто не травмувався.

Рух транспорту вулицею заблоковано.

Як повідомлялося, 31 жовтня на вулиці Жмаченка, 26 у Дніпровському районі Києва сталося лобове зіткнення маршрутного автобуса та автомобіля Skoda.