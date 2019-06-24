Будівлю ЦВК взяли під посилену охорону через акцію протесту (фото)



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Учасників акції протесту не пускають до ЦВК Фото: Рух нових сил

Біля ЦВК проходить мітинг на підтримку партії Саакашвілі

Біля Центральної виборчої комісії відбувається акція протесту представників партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

У ній беруть участь кілька десятків осіб.

«Вхід до ЦВК заблоковано. Представників «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі не пропускають до приміщення», - повідомляється на сторінці партії у Facebook.

У зв’язку з цим охорону правопорядку біля ЦВК забезпечують представники поліції та Управління державної охорони. Про це РБК-Україна повідомили в Нацполіції Києва.

«Поліція забезпечує охорону правопорядку. Наразі поліцією не зафіксовані правопорушення. Вхід до будівлі ЦВК охороняють представники Державної служби охорони», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засідання в неділю, 23 червня, відмовила у реєстрації Як відомо, ЦВК за підсумками засідання 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Зокрема, ЦВК констатувала, що скликання та проведення позачергового З’їзду Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» 10 червня, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.