Будівлю ЦВК взяли під посилену охорону через акцію протесту (фото)
Біля ЦВК проходить мітинг на підтримку партії Саакашвілі
Біля Центральної виборчої комісії відбувається акція протесту представників партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.
У ній беруть участь кілька десятків осіб.
«Вхід до ЦВК заблоковано. Представників «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі не пропускають до приміщення», - повідомляється на сторінці партії у Facebook.
У зв’язку з цим охорону правопорядку біля ЦВК забезпечують представники поліції та Управління державної охорони. Про це РБК-Україна повідомили в Нацполіції Києва.
«Поліція забезпечує охорону правопорядку. Наразі поліцією не зафіксовані правопорушення. Вхід до будівлі ЦВК охороняють представники Державної служби охорони», - повідомили в поліції.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засідання в неділю, 23 червня, відмовила у реєстрації Як відомо, ЦВК за підсумками засідання 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.
Зокрема, ЦВК констатувала, що скликання та проведення позачергового З’їзду Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» 10 червня, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.