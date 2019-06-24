Саакашвілі вважає, що Порошенко причетний до його провалу в ЦВК



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«Спочатку нас довго не пропускав банк, керівництво якого контролює Порошенко», - заявив Саакашвілі

ЦВК за підсумками засідання 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил»

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі прокоментував недопуск кандидатів від його партії на вибори до Верховної Ради. На його думку, до цього причетний п’ятий президент Петро Порошенко.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

«Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк, керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначена ним же ЦВК», - зазначив лідер партії «Рух нових сил».

Як відомо, ЦВК за підсумками засідання 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Зокрема, ЦВК констатувала, що скликання та проведення позачергового З’їзду Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» 10 червня, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.