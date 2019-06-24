Сюмар – Саакашвілі: «Ідіть і перемагайте!»



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Вікторія Сюмар балотується в наступний парламент по списку «Європейської Солідарності»

За словами Сюмар, проривати незаконно кордони і вічно знаходити «винного» у всіх своїх проблемах в особі Порошенка - не найкращий стиль

Народний депутат України Вікторія Сюмар прокоментувала заяву Михеїла Саакашвілі про те, що за відмовою Центральної виборчої комісії стоїть п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Не треба списувати на Порошенка прорахунки своїх юристів. Ідіть в парламент і перемагайте!». Про це Сюмар написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сюмар, проривати незаконно кордони і вічно знаходити «винного» у всіх своїх проблемах в особі Порошенка (який, до речі, дав йому всі можливості реалізувати свої «реформаторські здібності» в Одеській області) - не найкращий стиль.

Варто зазначити, що Сюмар балотується в наступний парламент по списку «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, сьогодні 24 червня Саакашвілі написав у соцмережах, що Порошенко причетний до його провалу в ЦВК.

Як відомо, Цетральна виборча комісія прийняла рішення про відмову у реєстрації кандидатам від партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Як відомо, ЦВК за підсумками засідання 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Зокрема, ЦВК констатувала, що скликання та проведення позачергового З’їзду Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» 10 червня, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати України в багатомандатному виборчому окрузі та висування кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.