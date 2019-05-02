Національну філармонію в Києві рятують від «сповзання» (відео)



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Схили, на яких розташована Національна філармонія, укріплюють

На Володимирській гірці і біля Арки дружби народів триває не тільки будівництво нового пішохідного мосту, а й укріплення схилів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«…Важливо, відбувається і укріплення схилів, на яких розташована Національна філармонія. Вона вже багато років перебуває в напіваварійному стані, бо ризикує «сповзти», - зазначив міський голова.

Раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко повідомив, що проведено роботи із влаштування підпірних стін та укріплення схилів на Володимирській гірці та у парку «Хрещатий».

За його словами, схили укріплено майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами. Протизсувні роботи й будівництво підпірних стін велися і з боку парку «Хрещатий», недалеко від філармонії.

Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Роботи тривають майже без перерв.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.