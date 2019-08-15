Скандальні забудови: столична влада просить відкрити шість кримінальних справ графіка



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Будівництво ЖК «Поділ Грант Вінтаж» зупинено через порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

На 15-ти об'єктах будівництва виявлено грубі порушення вимог законодавства

Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва станом на 13 серпня взяла до розгляду 86 об’єктів містобудівних перетворень. Про це повідомив співголова Комісії, радник київського міського голови Володимир Бондаренко.

«За результатами роботи щодо 27 об’єктів ухвалено пропозиції та рекомендації, щодо 15 – констатовано грубі порушення вимог законодавства та ініційовано відкриття 6 кримінальних проваджень за заявами столичної адміністрації», – поінформував Бондаренко.

Окрім того, за його словами, стосовно 7 об’єктів ухвалено рішення про попередження землекористувачів (замовників) щодо приведення діяльності у відповідність до законодавства та/або скасовано дозвільну документацію на час усунення недоліків. А стосовно 4 об’єктів – надано проміжні пропозиції з метою зняття соціальної напруги.

Із повним переліком пропозицій та рекомендацій можна ознайомитись за посиланням: http://bit.do/proposition-13-08-19.

Тиждень тому повідомлялося, що комісія розглянула 84 об’єкти. За результатами роботи Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території Києва, 15 об’єктів визнано незаконними із подальшим скасуванням документів дозвільного характеру.

Нагадаємо, у Києві налічується 152 ризикових об’єкти будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

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