Під стінами Софії Київської може вирости житловий будинок



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Суд визнав договір оренди ділянки на перетині вул. Стрілецької та пров. Георгіївського, 9/11 укладеним

ТОВ «Докас» через суди отримало ділянку під стінами Софії Київської під житлову забудову

Суд визнав укладеним договір оренди ділянки в буферній зоні «Софії Київської» з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом. Про це свідчить рішення Господарського суду Києві від 25 липня.

У червні 2007 року Київрада ухвалила рішення про передачу ТОВ «Докас» в оренду на 5 років ділянки площею 0,23 га на перетині вул. Стрілецької та пров. Георгіївського, 9/11 для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

Втім, Київрада у подальшому так і не підписала договір оренди. І «Докас» пішов в суд, який у 2012 році зобов’язав чиновників укласти з фірмою договір оренди у запропонованій нею редакції.

Однак, Київрада і після рішення суду не підписувала договір оренди з «Докасом». Держвиконавці двічі надсилали Київраді вимоги виконати рішення суду і укласти договір, однак цього не відбувалося, за що Київраду у серпні 2014 року оштрафували на 2040 грн, а виконавче провадження закрили, направивши в поліцію подання про притягнення посадовців до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду.

Після цього «Докас» звернувся до суду із заявою, у якій просив змінити спосіб виконання судового рішення із «зобов’язати Київраду укласти договір оренди» на «визнати договір оренди укладеним». Суд першої інстанції у листопаді 2018 року цю заяву задовольнив, однак апеляція у лютому 2019-го це рішення скасувала.

У березні 2019 року «Докас» знову звернувся до Київради з пропозицією укласти договір оренди на підставі рішення 2007 року. А згодом – пішов до суду, який 25 липня визнав договір оренди ділянки на перетині вул. Стрілецької та пров. Георгіївського, 9/11 укладеним.

Суд виходив з того, що рішення Київради 2007 року дійсне і не скасоване. Крім того, на вказаній ділянці знаходяться два об’єкти нерухомості (94 кв. м і 115 кв. м), власником яких з 2013 року є «Докас». Також суд врахував попереднє рішення суду, за яким Київрада була зобов’язана укласти договір з фірмою, але цього не зробила.

У договорі оренди між Київрадою і ТОВ «Докас», який суд визнав укладеним, вказано, що фірма отримала ділянку в оренду на 5 років для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом. Річна орендна плата становить 4% від нормативної грошової оцінки ділянки (37,6 млн грн), тобто орієнтовно 1,5 млн грн/рік.

Варто наголосити, що ділянка входить в буферну зону об’єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра (Україна)», де заборонено нове будівництво. У лютому 2017 року Україна звітувала про стан збереження об’єкту, вказуючи, що єдиною проблемною забудовою в буферній зоні ансамблю Софії Київської залишалося будівництво житлового комплексу по вул. Олеся Гончара, 17-23, яке було припинено.

Власниками ТОВ «Докас» є Світлана Ігнатова (4%) і ТОВ «Центр української культури та мистецтва» (96%), власницями якого є Катерина Атякшева і Світлана Долеско, що прописані в одній квартирі. З квітня цього року керівником «Докасу» є Олександр Трифонов.

Джерело: Наші гроші