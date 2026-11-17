Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розпочинає підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві

Військовий та інженер-технік Олег Дьорфлер прокоментував плани щодо будівництва тунелю під Дніпром у Києві. За його словами, наразі йдеться лише про нараду та підготовку проєкту, а не про початок будівельних робіт. Про це він наголосив у коментарі «Главкому».

Дьорфлер підкреслив, що поки не оголошено ані термінів реалізації проєкту, ані його вартості. Попереду ще визначення маршруту, геологічні дослідження та інженерні розрахунки.

«Під Дніпром ґрунт непростий, і над головою ціла ріка. Це роки роботи, а не сезон. Тому на сьогоднішні удари тунель нічого не змінює», – сказав фахівець.

Водночас Дьорфлер підтримує саму ідею будівництва тунелю. «Мости ще довго будуть головними, і вони стоять. А тунель хай буде. Не тому, що мости приречені, а тому, що переправ ніколи не буває забагато. Ще одна ніжка під столом», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розпочинає підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві, щоб створити альтернативу столичним мостам на тлі постійних ворожих атак.

До слова, в Україні, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, мають звести 21 тимчасовий мостовий перехід. Вісім із них – у Києві через річку Дніпро. Замовником робіт виступило Державне агентство відновлення. Виконавці підряду – компанії «Автомагістраль-Південь» і «Автострада».