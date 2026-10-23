Головна Київ Новини
search button user button menu button

Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА
Президент наголосив, що хоче «побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ»
фото: president.gov.ua

Зеленський про призначення начальника КМВА: «Великого ж бажання ні у кого немає»

Президент України Володимир Зеленський роз'яснив ситуацію з відсутністю вже упродовж понад трьох місяців призначення нового керівника Київської міської військової адміністрації. Про це глава держави повідомив журналістам перед зустріччю з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, інформує «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи планує він найближчим часом призначити начальника Київської міської військової адміністрації, Зеленський сказав: «Великого ж бажання ні у кого немає».

Президент наголосив, що хоче «побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ».

«Ми боремося за безпеку в Україні. Я хочу максимально, щоби були люди, які можуть посилити цю безпеку, щоб вони цим займалися», – акцентував глава держави.

Нагадаємо, у липні попередній начальник КМВА Тимур Ткаченко був звільнений 16 липня і одразу ж переведений на аналогічну посаду в Київській обласній військовій адміністрації. 

Тимур Ткаченко очолив Київську міську військову адміністрацію наприкінці 2024 року. Від самого початку його каденції між ним і мером Києва Віталієм Кличком виник публічний конфлікт через розмежування повноважень КМВА та КМДА. У команді мера звинувачували Ткаченка у спробах перебрати на себе частину функцій міської влади, тоді як сам він заявляв, що військова адміністрація виконуватиме ті завдання, з якими не справляється мерія.

За час роботи Ткаченка КМВА ініціювала низку рішень, зокрема щодо зміни роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог, що отримало схвальні відгуки частини киян. Водночас політичне протистояння між керівниками столиці не вщухало: сторони регулярно обмінювалися взаємними звинуваченнями, а Київрада розглядала зміни, які мали обмежити повноваження КМВА та її очільника.

Теги: місцева влада Володимир Зеленський Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місця для осіб з інвалідністю у Івано-Франківську
Депутат звозив дружину у «Сільпо» і придумав нові штрафи
25 вересня, 14:30
Наслідки російської атаки на Київ
У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе (відео)
28 вересня, 07:49
Вологість повітря у Києві становить88 %
Якість повітря у Києві 29 вересня 2026 року
29 вересня, 08:21
Лавров заявив, що Москва хоче зрозуміти, «з якими пропозиціями Зеленський направить своїх парламентарів»
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
7 жовтня, 16:49
За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються вночі 1, 2 та 3 жовтня
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
30 вересня, 14:36
Зеленський зустрівся з японськими парламентарями
Зеленський розповів представникам Японії про наслідки російських атак
1 жовтня, 21:35
Актуальні зміни в розкладі роботи транспорту оперативно публікують на офіційних каналах КМДА
«Зелена» лінія метро зупинилася? Влада Києва відреагувала на чутки про знеструмлення
9 жовтня, 09:45
Своєчасне отримання інформації про ракетну загрозу має важливе значення для реагування ППО
США відновили попередження України про російські балістичні удари
20 жовтня, 21:34
У зоопарку триває евакуація тварин
У Києві через обстріл зазнав пошкоджень зоопарк «Звірополіс»
19 жовтня, 11:25

Новини

Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА
Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА
Повітряна тривога у Києві тривала 23 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 23 хвилини
«Київпастранс» купить електронні табло для зупинок майже на 12 млн грн
«Київпастранс» купить електронні табло для зупинок майже на 12 млн грн
Якість повітря у Києві 23 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 23 жовтня 2026 року
Народна депутатка показала, що скоїли росіяни з квартирою її доньки (фото)
Народна депутатка показала, що скоїли росіяни з квартирою її доньки (фото)
Київщина: графіки відключення світла 23 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 23 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
139K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
94K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58
В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Вчора, 15:31
Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення
Вчора, 14:56
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Вчора, 14:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua