Президент пояснив, чому досі не призначений новий голова КМВА

Президент наголосив, що хоче «побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ»

Зеленський про призначення начальника КМВА: «Великого ж бажання ні у кого немає»

Президент України Володимир Зеленський роз'яснив ситуацію з відсутністю вже упродовж понад трьох місяців призначення нового керівника Київської міської військової адміністрації. Про це глава держави повідомив журналістам перед зустріччю з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, інформує «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи планує він найближчим часом призначити начальника Київської міської військової адміністрації, Зеленський сказав: «Великого ж бажання ні у кого немає».

Президент наголосив, що хоче «побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ».

«Ми боремося за безпеку в Україні. Я хочу максимально, щоби були люди, які можуть посилити цю безпеку, щоб вони цим займалися», – акцентував глава держави.

Нагадаємо, у липні попередній начальник КМВА Тимур Ткаченко був звільнений 16 липня і одразу ж переведений на аналогічну посаду в Київській обласній військовій адміністрації.

Тимур Ткаченко очолив Київську міську військову адміністрацію наприкінці 2024 року. Від самого початку його каденції між ним і мером Києва Віталієм Кличком виник публічний конфлікт через розмежування повноважень КМВА та КМДА. У команді мера звинувачували Ткаченка у спробах перебрати на себе частину функцій міської влади, тоді як сам він заявляв, що військова адміністрація виконуватиме ті завдання, з якими не справляється мерія.

За час роботи Ткаченка КМВА ініціювала низку рішень, зокрема щодо зміни роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог, що отримало схвальні відгуки частини киян. Водночас політичне протистояння між керівниками столиці не вщухало: сторони регулярно обмінювалися взаємними звинуваченнями, а Київрада розглядала зміни, які мали обмежити повноваження КМВА та її очільника.