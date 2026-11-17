Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розпочинає підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві, щоб створити альтернативу столичним мостам на тлі постійних ворожих атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву відомства.

Міністр Микола Калашник провів робочу нараду щодо будівництва тунелю за участі представників американської компанії Robbins, яка спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні. Сторони обговорили технологічні рішення та подальші кроки для старту підготовчих робіт.

«Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз», – зазначив Микола Калашник.

Ініціативу щодо спорудження тунелю раніше порушив народний депутат Олександр Качура під час «години запитань до уряду». До опрацювання проєкту вже долучилася американська компанія Robbins, яка готова надати необхідну техніку, навчати українських фахівців та забезпечити технічний супровід робіт.

У міністерстві зазначають, що для реалізації задуму насамперед потрібно визначити маршрут і технічні параметри майбутнього тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Паралельно відомство опрацьовує варіанти залучення міжнародних партнерів до фінансування, проєктування та будівництва.

Наступним кроком компанія Robbins представить свої пропозиції щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів, що стане основою для подальших технічних і фінансових розрахунків.

Нагадаємо, в Україні, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, мають звести 21 тимчасовий мостовий перехід. Вісім із них – у Києві через річку Дніпро. Замовником робіт виступило Державне агентство відновлення. Виконавці підряду – компанії «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Вони входили у пʼятірку підрядників президентського проєкту «Велике будівництво». Здача двох обʼєктів запланована до кінця лютого 2027 року.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Рух транспорту обома переправами наразі повністю перекрито, а фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Також внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах. Через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах столиці спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.