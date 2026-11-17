У Києві частково відновили рух Південним мостом після нічної російської атаки, однак проїзд дозволили лише в одному напрямку та з ваговими обмеженнями. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» надали висновок про можливість запустити тимчасовий рух автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва.

Рух переправою із регульованим інтервалом наразі дозволений для:

автотранспорту масою до 10 тонн включно;

громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.

Водночас рух із правого на лівий берег залишається повністю закритим через пошкодження цієї частини мосту.

Нині спеціалісти опрацьовують матеріали обстеження та проводять розрахунки, щоб оцінити технічний стан і несну здатність пошкоджених елементів. Паралельно фахівці КП «Київавтошляхміст» продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару та відновлювати конструкції переправи.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, унаслідок масованого нічного обстрілу РФ у Києві зазнали пошкоджень будівля центрального апарату Міністерства юстиції, Київське міжрегіональне управління відомства та Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз.