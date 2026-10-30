Скільки заробляє швачка у Києві: несподівані цифри

У Києві дохід швачки залежить від профілю підприємства, складності робіт та обсягів виробітку

В Україні спостерігається стрімке зростання доходів фахівців легкої промисловості та робітничих спеціальностей. Гострий дефіцит кадрів змушує роботодавців та військові структури піднімати ставки для швачок, кравців та майстрів з ремонту майна, пропонуючи доходи, які значно перевищують середні зарплати в офісному секторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані моніторингу сайту із пошуку роботи Work.ua.

У Києві дохід швачки залежить від профілю підприємства, складності робіт та обсягів виробітку.

Наразі роботодавці пропонують такі виплати (після відрахування податків):

104 ОБр Сил ТрО (швачка): 50-120 тис. грн (залежно від місця виконання завдань);

13-та БрОП НГУ «Хартія» (кравець майстерні ремонту речового майна): 25-75 тис. грн;

Виробнича група «Захист майбутнього» (ТОВ): 40 тис. грн;

Foberini (оператор вишивальної машини): 30-40 тис. грн;

Виробництво постільної білизни (ФОП Пилипчук Т.С.): 30-35 тис. грн (від виробітку);

Бренд «Дольчедонна»: 28-30 тис. грн.

Найвищі виплати швачкам наразі пропонують у військовому секторі для забезпечення потреб оборони, де зарплата залежить від залучення до виконання завдань. У цивільному ж секторі середній дохід кваліфікованої майстрині у столиці становить 30-40 тис. грн.

Найвищі виплати швачкам наразі пропонують у військовому секторі скриншот

Швачка постільної білизни може заробити 30-35 тис. грн скриншот

Оператор вишивальної машини може розраховувати на зарплату 30-40 тис. грн скриншот

Бренд «Дольчедонна» шукає швачку і пропонує зарплату 28-30 тис. грн. скриншот

Згідно з аналітикою «OLX Робота», робітничі професії залишаються серед найзатребуваніших на ринку праці, а медіанні зарплати у сфері виробництва та будівництва за останній рік зросли на 20–30%.

Нагадаємо, зарплати працівників робітничих професій в Україні за рік зросли. У Польщі ситуація різна: за одні професії стали платити більше, а за інші – менше. У Польщі найбільше за рік зросла зарплата мулярів – на 38%. У серпні 2026 року їм пропонували в середньому 11 тис. злотих, або близько 131,6 тис. грн.

Раніше «Главком» писав, що робітничі професії залишаються одними з найбільш затребуваних в Україні. За даними OLX Робота, у липні найбільше вакансій було саме у виробництві та робітничих професіях – майже 20 тис. оголошень. Водночас медіанна зарплата у цій категорії за рік зросла до 28 750 грн.