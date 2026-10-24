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У двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У двох районах Києва запроваджено екстрені відключення світла
У частині Голосіївського та Солом'янського районів Києва діють екстрені відключення
колаж: glavcom.ua

На час обмежень звичні графіки не діють

У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом'янського районів. Відповідне рішення ухвалено за командою НЕК «Укренерго». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Енергетики наголошують, що під час екстрених відключень стабілізаційні графіки не діють. Тому мешканцям районів, де запроваджено обмеження, слід враховувати можливість відсутності електропостачання поза звичним розкладом.

Про подальші зміни в ситуації з електропостачанням компанія обіцяє повідомляти у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило, що 24 жовтня в частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до двох черг. Обмеження для побутових споживачів і промисловості заплановані з 06:00 до 23:59. Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас енергетики попередили, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Раніше видання The Economist повідомляло, що Росія готує масштабну кампанію проти Києва, яка поєднуватиме удари по цивільній та критичній інфраструктурі, диверсії й спроби політичної дестабілізації. За оцінками українських посадовців, пік російських атак може припасти на листопад. Зокрема, серед потенційних цілей окупантів називали енергетичні об'єкти, системи водопостачання, дата-центри та супермаркети. За даними видання, Росія накопичує балістичні ракети й тисячі реактивних дронів, які може застосувати протягом найближчих місяців.

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Теги: Київ відключення світла відключення енергетика електроенергія ДТЕК

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