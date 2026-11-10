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Шахраї відібрали у киянина нерухомість на 10 млн грн, «рятуючи від ТЦК»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шахраї відібрали у киянина нерухомість на 10 млн грн, «рятуючи від ТЦК»
Чоловік втратив усе своє майно через вигадану шахраями загрозу конфіскації
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Залякали конфіскацією і забрали нерухомість на 9,8 млн грн: у Києві затримано двох підозрюваних

Двоє чоловіків, за версією слідства, переконали киянина переоформити на сторонніх осіб  столичну квартиру та земельну ділянку з будинком у Петропавлівській Борщагівці. Для цього вони використали вигадану загрозу конфіскації майна через нібито розшук ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Прокурорами Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох чоловіків – 45- річного мешканця Київської області та 38-річного киянина, які обвинувачуються у шахрайстві з майном самотнього чоловіка. Встановлено, що 58-річний чоловік мав у власності земельну ділянку з приватним будинком в с. Петропавлівська Борщагівка та квартиру в місті Києві», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі розповіли, що шахраї, скориставшись довірливістю потерпілого, інсценували його можливу мобілізацію. Один з обвинувачених переконав потерпілого, що ТЦК може конфіскувати все його майно, оскільки чоловік нібито перебуває в розшуку. Таким чином самотнього чоловіка переконали позбутися усієї нерухомості, яку йому потім начебто мали повернути.

Обвинувальний акт щодо учасників шахрайства скеровано до суду
Обвинувальний акт щодо учасників шахрайства скеровано до суду
фото: Київська міська прокуратура

«Спочатку потерпілий уклав договір купівлі-продажу щодо продажу землі та приватного будинку, отримавши від покупця гроші, які за вказівкою обвинуваченого, одразу віддав йому. Через деякий час його переконали подарувати квартиру у Києві сторонній жінці. Таким чином потерпілий утратив усе своє майно. Згідно з експертною оцінкою, загальна вартість втрачених квартири, земельної ділянки і приватного будинку становить понад 9,8 млн грн», – прокоментували у Київській міській прокуратурі.

Наразі на усі об’єкти нерухомості накладено арешт. Обвинувальний акт щодо учасників шахрайства скеровано до суду.

Нагадаємо, поліцейські викрили організовану злочинну групу на чолі з екснардепом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 20 млн грн. 

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Теги: Київ ТЦК шахрайство

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