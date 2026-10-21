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Удар по багатоповерхівці у Святошині. Фоторепортаж із місця трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по багатоповерхівці у Святошині. Фоторепортаж із місця трагедії
Пошкоджений росіяними 24-поверховий будинок у Святошинському районі
фото: Данило Муринський, glavcom.uа

Внаслідок удару російських окупантів по висотці у Святошинському районі загинули двоє людей

Вранці 21 жовтня безпілотник російських окупантів влучив у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на рівні 20-го поверху, спричинивши займання. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще один 46-річний чоловік дістав поранення – у момент вибуху він проходив повз будинок. Кореспондент «Главкома» побував на місці події та зафіксував наслідки чергової атаки.

Удар по багатоповерхівці у Святошині. Фоторепортаж із місця трагедії фото 1
фото: Данило Муринський'glavcom.uа

На місці безпосереднього влучання на двох поверхах зруйновано зовнішні стіни будівлі. На поверхах вище та нижче вибуховою хвилею вибило вікна. Окрім цього, пошкоджень зазнали й нижні поверхи багатоповерхівки, де видніється отвір від уламків.

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Наслідки ворожого удару по 24-поверховому будинку у Святошинському районі
фото: Данило Муринський'glavcom.uа

Довкола будинку на зеленій зоні розкидано антимоскітні сітки, відірвані відливи та карнизи, а вся прилегла територія усіяна битим склом і шматками бетону.

Антимоскітна сітка та уламки на зеленій зоні біля будинку
Антимоскітна сітка та уламки на зеленій зоні біля будинку
фото: Данило Муринський'glavcom.uа
Удар по багатоповерхівці у Святошині. Фоторепортаж із місця трагедії фото 2
фото: Данило Муринський'glavcom.uа

Наразі територія навколо будинку огороджена сигнальною стрічкою. Співробітники комунальних служб уже розчищають прилеглу ділянку від битого скла та уламків конструкцій. На місці продовжують працювати екстрені та слідчі служби. 

Територію довкола пошкодженого будинку огороджено сигнальною стрічкою
Територію довкола пошкодженого будинку огороджено сигнальною стрічкою
фото: Данило Муринський'glavcom.uа
Комунальні служби прибирають наслідки атаки
Комунальні служби прибирають наслідки атаки
фото: Данило Муринський'glavcom.uа

У будинку, який розташований поруч, потужна вибухова хвиля вибила вікна на першому поверсі, де розміщені комерційні приміщення.

Вибиті вікна у сусідній з багатоповерхівкою будівлі
Вибиті вікна у сусідній з багатоповерхівкою будівлі
фото: Данило Муринський'glavcom.uа
Бите скло вже акуратно зібрано до купи
Бите скло вже акуратно зібрано до купи
фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Мешканці навколишніх будинків розповідають, що гучний вибух пролунав близько 06:50 ранку. Удар був такої сили, що вибухову хвилю відчули у сусідніх кварталах, а в будинках через дорогу зазвеніли та потріскалися шибки.

«Був дуже сильний вибух! Знайома каже, що аж з ліжка підстрибнула від звуку. У людей через дорогу вікна повибивало та потріскалися шибки», – поділилася емоціями з кореспондентом «Главкома» місцева жителька.

У дворі люди збираються групами, обговорюючи нічну атаку. Через щільну забудову району та близькість районного відділку поліції містяни припускають, що ворожий дрон міг цілити саме в адміністративні будівлі поруч, але влучив у багатоповерхівку.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла.

Теги: обстріл Київ

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