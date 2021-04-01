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    Локдаун у Києві: столична влада опублікувала рішення

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    Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень - Локдаун у Києві: столична влада опублікувала рішення
    Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень
    фото: Укрінформ

    Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинам запровадити спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів

    Міська влада Києва оприлюднила текст протоколу щодо посилення карантинних обмежень, що будуть впроваджені з 5 квітня через високі темпи розповсюдження коронавірусу.

    Також комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинам запровадити спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

    Текст рішення опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.

    Згідно з рішенням, навчання в школах, училищах та вишах усіх типів і форм власності перекладається на дистанційних режим. Також припиняється робота дитячих садків і закладів позашкільної освіти.

    Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень. Перевозитимуть лише пасажирів, у яких є спеціальні перепустки, посвідчення особи і маски.

    При цьому працівників ДСНС і Національної поліції перевозитимуть тільки при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - при наявності повісток, документів і масок.

    Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

    Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.

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    Теги: Київ навчання КМДА карантин транспорт робота коронавірус
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