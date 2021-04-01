Локдаун у Києві: столична влада опублікувала рішення

Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень

Комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинам запровадити спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів

Міська влада Києва оприлюднила текст протоколу щодо посилення карантинних обмежень, що будуть впроваджені з 5 квітня через високі темпи розповсюдження коронавірусу.

Також комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинам запровадити спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.

Текст рішення опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.

Згідно з рішенням, навчання в школах, училищах та вишах усіх типів і форм власності перекладається на дистанційних режим. Також припиняється робота дитячих садків і закладів позашкільної освіти.

Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень. Перевозитимуть лише пасажирів, у яких є спеціальні перепустки, посвідчення особи і маски.

При цьому працівників ДСНС і Національної поліції перевозитимуть тільки при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - при наявності повісток, документів і масок.

Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.