Локдаун у Києві: у КМДА розповіли як працюватиме транспорт на час карантину

За виконанням карантинних обмежень приватними перевізниками слідкуватиме комунальна служба транспорту

З 5 квітня у Києві за спецперепустками працюватимуть усі види громадського транспорту, включно з маршрутними таксі.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише «Суспільне».

«КМДА дещо спростила систему видачі перепусток на транспорт у порівнянні з минулим роком. Зокрема, їх видача буде децентралізованою. Керівники підприємств вже в понеділок видадуть перепустки своїм співробітникам», – розповів чиновник.

В першу чергу перепустки отримають соціальні та медичні працівники, співробітники комунальної сфери, поліції, ДСНС, а також представники сфери торгівлі.

За словами Поворозника, міська влада Києва видала понад 400 тисяч перепусток під час минулого карантину, і цілком готова забезпечити їх видачу цього разу. Крім того, у КМДА очікують, що проблем із переповненістю транспорту, як у 2020 році, не буде.

«Ситуація значно відрізняється від минулого року, коли працювали лише автобуси за спецмаршрутами. Цього року в місті працюватиме увесь транспорт, включно з метро і маршрутками. Вся транспортна система міста працюватиме. Тому ми очікуємо, що транспорт, який працюватиме з обмеженнями «червоної зони», 50% від заповненості транспорту за технічним паспортом, разом зі стоячими місцями без проблем перевезе усіх пасажирів», – заявив Поворозник.

Представник КМДА наголосив, що за виконанням карантинних обмежень приватними перевізниками слідкуватиме комунальна служба транспорту.

Тим часом, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин. Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. «Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня (враховуючи обмеження, введенні тиждень тому у столиці — ред.) вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень», – розповів він.

За його словами, столична влада розуміє, як негативно обмеження впливають на економіку і бізнес, однак карантин зараз необхідний, адже ситуація в лікарнях складна.