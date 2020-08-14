Через аварію залишилися без води понад три десятки будинків у Києві (адреси)



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У домівках частини киян зникла вода

Ремонтні бригади відновлюють водопостачання

У п’ятницю, 14 серпня, на мережі водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 33 житлових будинках за такими адресами:

вул. Левандовська, 14

Хрестовий провулок, 2, 4, 6

вул. Московська, 17/2

вул. Щекавицька, 44, 49, 51

вул. Ревуцького, 2Г

пров. Павла Грабовського, 1-15, 16

пр-т. Академіка Глушкова, 2А

вул. Голосіївська, 8

пр-т. Перемоги, 137

вул. Волгоградська, 29

вул. Куп'янська, 15, 17, 19, 21

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання з 9:30 до 21:00 14 серпня за адресою: вул. Волоська, 11А.

Як повідомлялося, у середу, 12 серпня, ввечері аварійні бригади Київводоканалу ліквідували аварію, що сталася через порив на водогоні 1000 мм на вулиці Вишгородській, 152/2. Через аварію було тимчасово понижено тиск в мережі, а без водопостачання залишилися 25 вулиць.