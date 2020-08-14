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    Через аварію залишилися без води понад три десятки будинків у Києві (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Через аварію залишилися без води понад три десятки будинків у Києві (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода

    Ремонтні бригади відновлюють водопостачання

    У п’ятницю, 14 серпня, на мережі водопостачання у Києві сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 33 житлових будинках за такими адресами:

    • вул. Левандовська, 14
    • Хрестовий провулок, 2, 4, 6
    • вул. Московська, 17/2
    • вул. Щекавицька, 44, 49, 51
    • вул. Ревуцького, 2Г
    • пров. Павла Грабовського, 1-15, 16
    • пр-т. Академіка Глушкова, 2А
    • вул. Голосіївська, 8
    • пр-т. Перемоги, 137
    • вул. Волгоградська, 29
    • вул. Куп'янська, 15, 17, 19, 21

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Крім того, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання з 9:30 до 21:00 14 серпня за адресою: вул. Волоська, 11А.

    Як повідомлялося, у середу, 12 серпня, ввечері аварійні бригади Київводоканалу ліквідували аварію, що сталася через порив на водогоні 1000 мм на вулиці Вишгородській, 152/2. Через аварію було тимчасово понижено тиск в мережі, а без водопостачання залишилися 25 вулиць.

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