Частина Києва залишилась без води: де і чому

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Фото з відкритих джерел
На водомережі Києва проводяться планові та аварійні ремонтні роботи
У понеділок, 7 грудня, Київводоканал проводить у столиці планові та аварійні відключення водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
У зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:
з 8:00 7 грудня до 6:00 8 грудня
- просп. Перемоги, 136;
7 грудня з 9:00 до 21:00
- вул. Заболотного, 15.
Через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Коперника, 16Б
- вул. Вишняківська, 6
- Харківське шосе, 154, 158
- вул. Феодори Пушиної, 3 - 9, 5
- вул. Брусилівська, 1- 11
- вул. Братів Зерових, 16
- вул. Максима Кривоноса, 29
- вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 корп 4А
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначає Київводоканал.
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