Частина Києва залишилась без води: де і чому

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    Фото з відкритих джерел

    На водомережі Києва проводяться планові та аварійні ремонтні роботи

    У понеділок, 7 грудня, Київводоканал проводить у столиці планові та аварійні відключення водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    У зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

    з 8:00 7 грудня до 6:00 8 грудня

    • просп. Перемоги, 136;

    7 грудня з 9:00 до 21:00

    • вул. Заболотного, 15.

    Через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Коперника, 16Б
    • вул. Вишняківська, 6
    • Харківське шосе, 154, 158
    • вул. Феодори Пушиної, 3 - 9, 5
    • вул. Брусилівська, 1- 11
    • вул. Братів Зерових, 16
    • вул. Максима Кривоноса, 29
    • вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 корп 4А

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначає Київводоканал.

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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