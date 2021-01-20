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    Частина Києва залишилась без води: де і чому (адреси)

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    У будинках частини киян зникла вода - Частина Києва залишилась без води: де і чому (адреси)
    У будинках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Води немає в будинках на дев'яти вулицях

    Сьогодні, 20 січня, у частини киян відсутнє водопостачання через планові та аварійні роботи на водомережі. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання з 9:00 до 20:00 за адресою:

    • вул. Драгоманова, 1-Н.

    Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Вифлеємська, 15/17
    • вул. Білицька, 100, 102, 106, 104
    • вул. Полкова, 55/12
    • вул. Ревуцького, 12а, 14, 16А
    • вул. Алматинська, 2/1
    • вул. Володимирська, 73
    • вул. Маршала Гречка, 11, 11А
    • вул. Михайла Котельникова, 95

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

    19 січня було відсутнє водопостачання у будинках на 13 вулицях Києва.

    До слова, за три морозні доби аварійні бригади Київтеплоенерго усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.

    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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