Частина Києва залишилась без води: де і чому (адреси)

Води немає в будинках на дев'яти вулицях

Сьогодні, 20 січня, у частини киян відсутнє водопостачання через планові та аварійні роботи на водомережі. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання з 9:00 до 20:00 за адресою:

вул. Драгоманова, 1-Н.

Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Вифлеємська, 15/17

вул. Білицька, 100, 102, 106, 104

вул. Полкова, 55/12

вул. Ревуцького, 12а, 14, 16А

вул. Алматинська, 2/1

вул. Володимирська, 73

вул. Маршала Гречка, 11, 11А

вул. Михайла Котельникова, 95

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

19 січня було відсутнє водопостачання у будинках на 13 вулицях Києва.

До слова, за три морозні доби аварійні бригади Київтеплоенерго усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.