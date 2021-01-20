Частина Києва залишилась без води: де і чому (адреси)
Води немає в будинках на дев'яти вулицях
Сьогодні, 20 січня, у частини киян відсутнє водопостачання через планові та аварійні роботи на водомережі. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання з 9:00 до 20:00 за адресою:
- вул. Драгоманова, 1-Н.
Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Вифлеємська, 15/17
- вул. Білицька, 100, 102, 106, 104
- вул. Полкова, 55/12
- вул. Ревуцького, 12а, 14, 16А
- вул. Алматинська, 2/1
- вул. Володимирська, 73
- вул. Маршала Гречка, 11, 11А
- вул. Михайла Котельникова, 95
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.
19 січня було відсутнє водопостачання у будинках на 13 вулицях Києва.
До слова, за три морозні доби аварійні бригади Київтеплоенерго усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.