Снігова негода в Києві: до кого звертатись, якщо зникне світло
За технічний стан і ремонт мереж відповідають оператори системи розподілу
У Києві з 14 січня погіршились погодні умови: у четвер був інтенсивний снігопад, а в п’ятницю посилились морози. Через це можуть бути пошкоджені електромережі та знеструмлені будинки.
Куди звертатись киянам у разі аварійної ситуації на електромережі
З технічними питаннями, у тому числі щодо зникнення світла через негоду, слід звертатися до оператора системи розподілу (ОСР), до електромереж якого підключений будинок. У Києві це:
- «ДТЕК Київські електромережі»,
- «ДТЕК Київські регіональні електромережі»,
- «Укрзалізниця».
Їхні функції:
- відповідають за технічний стан мереж, проводять ремонтні роботи;
- забезпечують стабільність напруги;
- здійснюють підключення та відключення об’єктів;
- виконують роботи з лічильником (заміна, опломбування, параметризація) та приймають їх показання.
Як повідомлялося, у зв’язку зі значним похолоданням робота 35 аварійних бригад КП «Київтеплоенерго» переведена в посилений режим. Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи в умовах низьких температур.
У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюватимуть цілодобово.
У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.