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    Снігова негода в Києві: до кого звертатись, якщо зникне світло

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    Через негоду у Києві можливі аварії на електромережі - Снігова негода в Києві: до кого звертатись, якщо зникне світло
    Через негоду у Києві можливі аварії на електромережі
    Фото: РБК-Україна

    За технічний стан і ремонт мереж відповідають оператори системи розподілу

    У Києві з 14 січня погіршились погодні умови: у четвер був інтенсивний снігопад, а в п’ятницю посилились морози. Через це можуть бути пошкоджені електромережі та знеструмлені будинки.

    Куди звертатись киянам у разі аварійної ситуації на електромережі

    З технічними питаннями, у тому числі щодо зникнення світла через негоду, слід звертатися до оператора системи розподілу (ОСР), до електромереж якого підключений будинок. У Києві це:

    1. «ДТЕК Київські електромережі», 
    2. «ДТЕК Київські регіональні електромережі»,
    3. «Укрзалізниця».

    Їхні функції:

    • відповідають за технічний стан мереж, проводять ремонтні роботи;
    • забезпечують стабільність напруги;
    • здійснюють підключення та відключення об’єктів;
    • виконують роботи з лічильником (заміна, опломбування, параметризація) та приймають їх показання.    

    Як повідомлялося, у зв’язку зі значним похолоданням робота 35 аварійних бригад КП «Київтеплоенерго» переведена в посилений режим. Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи в умовах низьких температур.

    У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюватимуть цілодобово.

    У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.

    Теги: Київ електроенергія ремонт аварія кияни снігопад негода
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