Снігова негода в Києві: до кого звертатись, якщо зникне світло

Через негоду у Києві можливі аварії на електромережі

За технічний стан і ремонт мереж відповідають оператори системи розподілу

У Києві з 14 січня погіршились погодні умови: у четвер був інтенсивний снігопад, а в п’ятницю посилились морози. Через це можуть бути пошкоджені електромережі та знеструмлені будинки.

Куди звертатись киянам у разі аварійної ситуації на електромережі

З технічними питаннями, у тому числі щодо зникнення світла через негоду, слід звертатися до оператора системи розподілу (ОСР), до електромереж якого підключений будинок. У Києві це:

«ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «Укрзалізниця».

Їхні функції:

відповідають за технічний стан мереж, проводять ремонтні роботи;

забезпечують стабільність напруги;

здійснюють підключення та відключення об’єктів;

виконують роботи з лічильником (заміна, опломбування, параметризація) та приймають їх показання.

Як повідомлялося, у зв’язку зі значним похолоданням робота 35 аварійних бригад КП «Київтеплоенерго» переведена в посилений режим. Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи в умовах низьких температур.

У зв’язку з сильним снігопадом у Києві дорожники працюватимуть цілодобово.

У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.