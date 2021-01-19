Митись в ополонці? На Водохреще частина киян залишилась без води (адреси)

Вода зникла в будинках на 13 вулицях Києва

Сьогодні, 19 січня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Рейтарська, 25, 29

вул. Стрілецька, 28

вул. Юрія Іллєнка, 42

вул. Сирецька, 27, 31, 33, 46, 48, 48А, 50, 52, 54-96, 78

пров. Лодигіна, 1-7

вул. Одоєвського, 1-22,

вул. Павлоградська, 3-18

пров. Одоєвського, 3-18

вул. Квітки Цісик, 54

вул. Ревуцького, 12А, 14, 16А

вул. Тешебаєва, 41-54

вул. Толбухіна, 7

вул. Якутська, 7.

Як повідомлялося, за три морозні доби аварійні бригади Київтеплоенерго усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.

19 січня відзначають Водохреще. Цього дня багато людей занурюються у крижану воду. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко занурився в ополонку.

У місцях купання в Києві чергують рятувальники.