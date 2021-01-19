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    Митись в ополонці? На Водохреще частина киян залишилась без води (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - Митись в ополонці? На Водохреще частина киян залишилась без води (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Вода зникла в будинках на 13 вулицях Києва

    Сьогодні, 19 січня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Рейтарська, 25, 29
    • вул. Стрілецька, 28
    • вул. Юрія Іллєнка, 42
    • вул. Сирецька, 27, 31, 33, 46, 48, 48А, 50, 52, 54-96, 78
    • пров. Лодигіна, 1-7
    • вул. Одоєвського, 1-22,
    • вул. Павлоградська, 3-18
    • пров. Одоєвського, 3-18
    • вул. Квітки Цісик, 54
    • вул. Ревуцького, 12А, 14, 16А
    • вул. Тешебаєва, 41-54
    • вул. Толбухіна, 7
    • вул. Якутська, 7.

    Як повідомлялося, за три морозні доби аварійні бригади Київтеплоенерго усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.

    19 січня відзначають Водохреще. Цього дня багато людей занурюються у крижану воду. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко занурився в ополонку.

    У місцях купання в Києві чергують рятувальники.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія Свято Водохреща кияни водопостачання
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