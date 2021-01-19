Митись в ополонці? На Водохреще частина киян залишилась без води (адреси)
Вода зникла в будинках на 13 вулицях Києва
Сьогодні, 19 січня, сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Рейтарська, 25, 29
- вул. Стрілецька, 28
- вул. Юрія Іллєнка, 42
- вул. Сирецька, 27, 31, 33, 46, 48, 48А, 50, 52, 54-96, 78
- пров. Лодигіна, 1-7
- вул. Одоєвського, 1-22,
- вул. Павлоградська, 3-18
- пров. Одоєвського, 3-18
- вул. Квітки Цісик, 54
- вул. Ревуцького, 12А, 14, 16А
- вул. Тешебаєва, 41-54
- вул. Толбухіна, 7
- вул. Якутська, 7.
Як повідомлялося, за три морозні доби аварійні бригади Київтеплоенерго усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.
19 січня відзначають Водохреще. Цього дня багато людей занурюються у крижану воду. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко занурився в ополонку.
У місцях купання в Києві чергують рятувальники.