Труби не витримують морозів: за три дні на тепломережі в Києві майже сотня аварій (фото)

Під час морозів у Києві працюють 35 аварійних бригад Київтеплоенерго

Ремонтні роботи проводяться в надзвичайно стислі терміни, щоб не допустити замерзання води у трубах

Січневі морози не відступають. У всіх районах Києва у посиленому режимі продовжують чергувати 35 аварійних бригад комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Як повідомляє пресслужба підприємства, за три морозні доби аварійні бригади усунули 94 пошкодження на мережах опалення і гарячого водопостачання.

Зараз усі будинки у зоні обслуговування Київтеплоенерго - а це близько 9,5 тисяч багатоповерхівок - забезпечені теплом.

«Через холоднечу усі роботи проводяться в надзвичайно стислі терміни, щоб не допустити замерзання води у трубах та якомога швидше повернути тепло в квартири киян», - зазначили у Київтеплоенерго.

Відсутність тепла в будинку може бути пов’язана не лише з пошкодженнями на зовнішніх мережах, але й внутрішньобудинкових. Їх обслуговують муніципальні керуючі компанії, ЖЕО, ОСББ, ЖБК тощо. У такому випадку аварійні бригади Київтеплоенерго допомагають усувати пошкодження у разі необхідності.

Як повідомлялося, Київтеплоенерго заздалегідь підготувалося до роботи у морози. Додатково перевірили майже 3 тис. теплопунктів і теплокамер, провели огляд спецтехніки, електричного обладнання та ін.