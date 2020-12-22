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    Новини

    Частина Києва залишилась без води: де й чому

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    У будинках частини киян немає води - Частина Києва залишилась без води: де й чому
    У будинках частини киян немає води
    Фото з відкритих джерел

    Вода зникла у будинках на 15 вулицях Києва

    У вівторок, 22 грудня, у Києві сталися аварійні та планові відключення холодної води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

    22 грудня з 09:00 до 18:00

    • вул. О.Теліги, 21, 21А, 23, 23А, 25А, 25Б;

    22 грудня з 8:30 до 19:30

    • вул. Кучмин Яр, 11-45;

    з 20:00 22 грудня до 7:00 23 грудня

    • вул. Пиретинська, 10-27,
    • вул. Земленська, 4-12,
    • пров. Земленський, 3-23.

    Через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Саксаганського, 92
    • вул. Леонтовича, 4
    • вул. Ковпака, 3
    • вул. Оболонська, 35
    • вул. Вишгородська,19
    • вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • пров. Фузиків, 3
    • вул. Зодчих, 20, 18А
    • б-р. Кольцова, 7Б
    • вул. Жмеринська, 6, 72.

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначив Київводоканал.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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