Частина Києва залишилась без води: де й чому

У будинках частини киян немає води

Вода зникла у будинках на 15 вулицях Києва

У вівторок, 22 грудня, у Києві сталися аварійні та планові відключення холодної води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

22 грудня з 09:00 до 18:00

вул. О.Теліги, 21, 21А, 23, 23А, 25А, 25Б;

22 грудня з 8:30 до 19:30

вул. Кучмин Яр, 11-45;

з 20:00 22 грудня до 7:00 23 грудня

вул. Пиретинська, 10-27,

вул. Земленська, 4-12,

пров. Земленський, 3-23.

Через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Саксаганського, 92

вул. Леонтовича, 4

вул. Ковпака, 3

вул. Оболонська, 35

вул. Вишгородська,19

вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

пров. Фузиків, 3

вул. Зодчих, 20, 18А

б-р. Кольцова, 7Б

вул. Жмеринська, 6, 72.

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначив Київводоканал.