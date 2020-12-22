Частина Києва залишилась без води: де й чому
Вода зникла у будинках на 15 вулицях Києва
У вівторок, 22 грудня, у Києві сталися аварійні та планові відключення холодної води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:
22 грудня з 09:00 до 18:00
- вул. О.Теліги, 21, 21А, 23, 23А, 25А, 25Б;
22 грудня з 8:30 до 19:30
- вул. Кучмин Яр, 11-45;
з 20:00 22 грудня до 7:00 23 грудня
- вул. Пиретинська, 10-27,
- вул. Земленська, 4-12,
- пров. Земленський, 3-23.
Через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Саксаганського, 92
- вул. Леонтовича, 4
- вул. Ковпака, 3
- вул. Оболонська, 35
- вул. Вишгородська,19
- вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- пров. Фузиків, 3
- вул. Зодчих, 20, 18А
- б-р. Кольцова, 7Б
- вул. Жмеринська, 6, 72.
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначив Київводоканал.