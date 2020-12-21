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    Новини

    Десятки будинків у Києві залишились без води (список адрес)

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    Води немає у будинках на 9 вулицях столиці - Десятки будинків у Києві залишились без води (список адрес)
    Води немає у будинках на 9 вулицях столиці
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

    У Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим станом на ранок 21 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • пров. Бехтеревський, 13А
    • вул. Оболонська, 35
    • вул. Борисоглібська, 9/15
    • вул. Замковецька, 19-23, 44-60
    • вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • вул. Зрошувальна, 7-19
    • вул. Ремонтна, 8, 10, 12
    • пров. Фузиків, 3
    • вул. Щусєва, 27/4

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначає Київводоканал.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Без води були будинки, школа та офіси.

    15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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