Десятки будинків у Києві залишились без води (список адрес)

Води немає у будинках на 9 вулицях столиці

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

У Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим станом на ранок 21 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

пров. Бехтеревський, 13А

вул. Оболонська, 35

вул. Борисоглібська, 9/15

вул. Замковецька, 19-23, 44-60

вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

вул. Зрошувальна, 7-19

вул. Ремонтна, 8, 10, 12

пров. Фузиків, 3

вул. Щусєва, 27/4

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначає Київводоканал.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Без води були будинки, школа та офіси.

15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.