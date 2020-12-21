Десятки будинків у Києві залишились без води (список адрес)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі
У Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим станом на ранок 21 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- пров. Бехтеревський, 13А
- вул. Оболонська, 35
- вул. Борисоглібська, 9/15
- вул. Замковецька, 19-23, 44-60
- вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- вул. Зрошувальна, 7-19
- вул. Ремонтна, 8, 10, 12
- пров. Фузиків, 3
- вул. Щусєва, 27/4
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначає Київводоканал.
Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталися дві великі аварії на мережі холодного водопостачання. Без води були будинки, школа та офіси.
15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.