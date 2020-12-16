Частина Києва залишилась без води і світла: де й чому

Вода зникла у будинках на 16 вулицях Києва

Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи

У середу, 16 грудня, у домівках частини киян немає води через аварії на мережі та планові ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт із ліквідації пошкодження на трубопроводі діаметром 150 мм на вул. Симиренка, 25А з 12:00 до 15:00 буде відсутнє водопостачання та електропостачання за адресами:

вул. Булгакова, 16, 18,

просп. Академіка Корольова, 24, 24А.

Також у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

16 грудня з 09:00 до 23:00

просп. Бажана, 10;

вул. Чавдар, 1А.

з 08:30 16 грудня до 07:00 17 грудня

вул. Липківського, 39, 35А;

вул. Солом’янська, 2А, 4/2.

16 грудня з 8:50 до 24:00

просп. Гузара Любомира, 9, 9А, 17, 17А, 19.

Через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Лабораторний, 22, 24, 26, 26А, 9

вул. Турівська, 12

вул. Азербайджанська, 40

вул. Рогозівська, 5, 5А, 10Б

вул. Опришківська, 40А

пров. Салютний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

вул. Бакинська, 37-41

пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А

вул. Булгакова, 16, 18

пр-т. Леся Курбаса, 9Е

вул. Машинобудівна, 48.

Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.