Частина Києва залишилась без води і світла: де й чому
Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи
У середу, 16 грудня, у домівках частини киян немає води через аварії на мережі та планові ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт із ліквідації пошкодження на трубопроводі діаметром 150 мм на вул. Симиренка, 25А з 12:00 до 15:00 буде відсутнє водопостачання та електропостачання за адресами:
- вул. Булгакова, 16, 18,
- просп. Академіка Корольова, 24, 24А.
Також у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:
16 грудня з 09:00 до 23:00
- просп. Бажана, 10;
- вул. Чавдар, 1А.
з 08:30 16 грудня до 07:00 17 грудня
- вул. Липківського, 39, 35А;
- вул. Солом’янська, 2А, 4/2.
16 грудня з 8:50 до 24:00
- просп. Гузара Любомира, 9, 9А, 17, 17А, 19.
Через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Лабораторний, 22, 24, 26, 26А, 9
- вул. Турівська, 12
- вул. Азербайджанська, 40
- вул. Рогозівська, 5, 5А, 10Б
- вул. Опришківська, 40А
- пров. Салютний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
- вул. Бакинська, 37-41
- пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А
- вул. Булгакова, 16, 18
- пр-т. Леся Курбаса, 9Е
- вул. Машинобудівна, 48.
Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.