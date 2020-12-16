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    Частина Києва залишилась без води і світла: де й чому

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    Вода зникла у будинках на 16 вулицях Києва - Частина Києва залишилась без води і світла: де й чому
    Вода зникла у будинках на 16 вулицях Києва
    Фото з відкритих джерел

    Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи

    У середу, 16 грудня, у домівках частини киян немає води через аварії на мережі та планові ремонтні роботи.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт із ліквідації пошкодження на трубопроводі діаметром 150 мм на вул. Симиренка, 25А з 12:00 до 15:00 буде відсутнє водопостачання та електропостачання за адресами:

    • вул. Булгакова, 16, 18,
    • просп. Академіка Корольова, 24, 24А.

    Також у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

    16 грудня з 09:00 до 23:00

    • просп. Бажана, 10;
    • вул. Чавдар, 1А.

    з 08:30 16 грудня до 07:00 17 грудня

    • вул. Липківського, 39, 35А;
    • вул. Солом’янська, 2А, 4/2.

    16 грудня з 8:50 до 24:00

    • просп. Гузара Любомира, 9, 9А, 17, 17А, 19.

    Через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Лабораторний, 22, 24, 26, 26А, 9
    • вул. Турівська, 12
    • вул. Азербайджанська, 40
    • вул. Рогозівська, 5, 5А, 10Б
    • вул. Опришківська, 40А
    • пров. Салютний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
    • вул. Бакинська, 37-41
    • пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А
    • вул. Булгакова, 16, 18
    • пр-т. Леся Курбаса, 9Е
    • вул. Машинобудівна, 48.

    Нагадаємо, 15 грудня через пошкодження магістралі на вул. Сирецькій без водопостачання залишився Київський завод шампанських.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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