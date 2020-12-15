Київводоканал попередив містян про новий вид шахрайства

Киян застерігають від отримання шахрайських послуг

Останнім часом на під’їздах будинків у Києві почали з’являтися оголошення про проведення профілактичних чисток стоків (ванни, раковини, унітазу) без зняття труб.

Київводоканал попереджає, що не має жодного відношення до цих оголошень, і подібні послуги підприємством не надаються. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що за функціонування внутрішньобудинкових мереж відповідає балансоутримувач – ЖЕК, ОСББ.

«Ми не радимо звертатися для отримання послуг із промивки мереж до неперевірених організацій. У разі, якщо в подібних оголошеннях виконавцем послуги буде зазначатися Київводоканал, просимо терміново повідомляти нам про це за телефоном контакт-центру 202-02-02, щоб ми могли вжити відповідних дій щодо боротьби із шахраями», – йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, зловмисники в мережі інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня цього року до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем.

Також поштовий оператор «Укрпошта» попереджає про нову схему крадіжки грошей. Шахраї здійснюють крадіжку через e–mail розсилку від імені компанії.

І Міністерство внутрішніх справ попередило українців про новий вид телефонного шахрайства, який стає популярним.