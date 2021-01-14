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    Новини

    Частина Києва залишилась без води: названа причина (адреси)

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    Води немає в будинках на шести вулицях Києва - Частина Києва залишилась без води: названа причина (адреси)
    Води немає в будинках на шести вулицях Києва
    Фото з відкритих джерел

    На водомережі сталися аварії та проводиться плановий ремонт

    У четвер, 14 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв'язку із плановими ремонтними роботами з 09:00 до 22:00 14 січня тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

    • вул. Ревуцького, 5, 3, 5.

    У зв’язку з пошкодженнями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Тимірязєвська, 4
    • вул. Звіринецька, 1, 3, 5, 7, 9
    • пр-т. Академіка Глушкова, 17А
    • б-р. Праці, 1/1
    • б-р. Чоколівський, 21

    Крім того, 9 січня зупинилася насосна станція на вул. Каблукова,9 через пошкодження кабелю.

    У зв’язку з цим на пониженому тиску верхні поверхи 37 житлових будинків за адресами:

    • вул. Каблукова,
    • вул. Метробудівська,
    • вул. Гавела,
    • вул. Чумака.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначив Київводоканал.

    Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 січня на водомережі в Києві було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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