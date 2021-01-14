Частина Києва залишилась без води: названа причина (адреси)

Води немає в будинках на шести вулицях Києва

На водомережі сталися аварії та проводиться плановий ремонт

У четвер, 14 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв'язку із плановими ремонтними роботами з 09:00 до 22:00 14 січня тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Ревуцького, 5, 3, 5.

У зв’язку з пошкодженнями на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Тимірязєвська, 4

вул. Звіринецька, 1, 3, 5, 7, 9

пр-т. Академіка Глушкова, 17А

б-р. Праці, 1/1

б-р. Чоколівський, 21

Крім того, 9 січня зупинилася насосна станція на вул. Каблукова,9 через пошкодження кабелю.

У зв’язку з цим на пониженому тиску верхні поверхи 37 житлових будинків за адресами:

вул. Каблукова,

вул. Метробудівська,

вул. Гавела,

вул. Чумака.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначив Київводоканал.

Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 січня на водомережі в Києві було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді