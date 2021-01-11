На Святошині посеред дороги утворився провал

Сталося пошкодження каналізаційного колектора

На каналізаційному колекторі діаметром 1200 мм на вул. Ушакова у Святошинському районі Києва внаслідок дії газової корозії та пошкодження залізобетонного трубопроводу виник провал на проїжджій частині навпроти будинку №16. Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

Фахівці Київводоканалу провели попереднє обстеження та локалізували місце пошкодження і наразі проводять визначення обсягів пошкодженої ділянки, що підлягає відновленню.

Місце провалу огороджене і рух транспорту здійснюється однією смугою.

Київводоканал не має технічної можливості самостійно виконувати роботи на колекторах такого великого діаметру, тому в таких випадках зазвичай звертається до підрядних організацій.

Завтра, 12 січня, планується завершити обстеження, після чого буде сформовано технічне завдання на реконструкцію, і після проведення тендерної процедури підрядна організація розпочне роботи.

Наразі жодних обмежень у водопостачанні та водовідведенні прилеглих будинків немає.

Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 січня на водомережі в Києві було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами.