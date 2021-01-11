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    За тиждень на водомережі в Києві сталося понад 120 прорирів

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    Через аварії на мережі тимчасово було обмежено водопостачання за&nbsp;29 адресами - За тиждень на водомережі в Києві сталося понад 120 прорирів
    Через аварії на мережі тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами
    Фото з відкритих джерел

    Київводоканал відзвітував про роботу за минулий тиждень

    За минулий тиждень, з 4 по 10 січня, Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,19 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 5,07 млн куб. м.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    За цей період було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

    Крім того, ліквідовано 210 засмічень каналізаційних мереж, промито 11782 м каналізаційних мереж.

    Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено.

    Робота Київводоканалу за тиждень
    Робота Київводоканалу за тиждень

    Трьома лабораторіями – Дніпровською, Деснянською та Головною – відібрано 7873 проби. «Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», – повідомив Київводоканал.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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