За тиждень на водомережі в Києві сталося понад 120 прорирів

Через аварії на мережі тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами

Київводоканал відзвітував про роботу за минулий тиждень

За минулий тиждень, з 4 по 10 січня, Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,19 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 5,07 млн куб. м.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

За цей період було виявлено та ліквідовано 123 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 29 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

Крім того, ліквідовано 210 засмічень каналізаційних мереж, промито 11782 м каналізаційних мереж.

Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено.

Робота Київводоканалу за тиждень

Трьома лабораторіями – Дніпровською, Деснянською та Головною – відібрано 7873 проби. «Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», – повідомив Київводоканал.