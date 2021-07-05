Частина Києва залишилась без води: причина, адреси

Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи

У понеділок, 5 липня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, 5 липня з 08:30 до 18:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

просп. Лобановського, 59-47;

вул. Оборонна, 2, 4;

пров. Донський, 15, 17, 19, 21.

Крім того, у столиці сталися аварійні пошкодження мережі. У зв’язку з чим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Січових Стрільців, 58/2А, 58/2В, 58/2Г

вул. Велика Васильківська, 131, 131А

вул. Бережанська, 14А

бул-р. Леоніда Бикова, 4

вул. Святошинська, 18, 30, 15

вул. Лисичанська, 10, 11, 12, 12А, 13, 15

вул. Саксаганського, 87.

«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 29 червня стався порив на водогоні діаметром 300 мм по вулиці Ломоносова в Голосіївському районі Києва і витік води на проїжджу частину. Щоб локалізувати витік, довилось відключити водопостачання у житловому будинку по вулиці Ломоносова, 5 та СЕС.

22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.

Раніше у Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький бульвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. Підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.