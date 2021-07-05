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    Частина Києва залишилась без води: причина, адреси

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    Без води будинки на десятьох вулицях Києва - Частина Києва залишилась без води: причина, адреси
    Без води будинки на десятьох вулицях Києва
    Фото з відкритих джерел

    Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи

    У понеділок, 5 липня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, 5 липня з 08:30 до 18:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • просп. Лобановського, 59-47;
    • вул. Оборонна, 2, 4;
    • пров. Донський, 15, 17, 19, 21.

    Крім того, у столиці сталися аварійні пошкодження мережі. У зв’язку з чим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Січових Стрільців, 58/2А, 58/2В, 58/2Г
    • вул. Велика Васильківська, 131, 131А
    • вул. Бережанська, 14А
    • бул-р. Леоніда Бикова, 4
    • вул. Святошинська, 18, 30, 15
    • вул. Лисичанська, 10, 11, 12, 12А, 13, 15
    • вул. Саксаганського, 87.

    «Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, 29 червня стався порив на водогоні діаметром 300 мм по вулиці Ломоносова в Голосіївському районі Києва і витік води на проїжджу частину. Щоб локалізувати витік, довилось відключити водопостачання у житловому будинку по вулиці Ломоносова, 5 та СЕС.

    22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.

    Раніше у Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький бульвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. Підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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    Частина Києва залишилась без води: причина, адреси