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    Новини

    Частина Києва залишилась без води (список адрес)

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    У домівках киян зникла вода - Частина Києва залишилась без води (список адрес)
    У домівках киян зникла вода
    Фото ілюстративне

    Через аварії відсутнє водопостачання будинків на шести вулицях

    Сьогодні, 24 листопада, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес через планові та аварійні ремонтні роботи на мережі.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання:

    з 10:00 до 20:00 24 листопада

    • вул. Олени Теліги, 5, 7, 9, 11.

    з 20:00 24 листопада до 8:00 25 листопада

    • вул. Печерський спуск, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 13А;
    • вул. Печерський узвіз, 13, 15, 17.

    з 21:00 24 листопада до 7:00 25 листопада

    • просп. Леся Курбаса, 9, 9Ж, 9Е;
    • бульв. Кольцова, 18А, 20, 20А, 22, 24, 20Б, 24, 22А.

    з 21:00 24 листопада до 7:00 25 листопада

    • просп. Курбаса, 10А;
    • вул. Ролана, 2, 4.

    Крім того, через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Еспланадна, 8/10
    • пров. Бутишів, 11
    • вул. Російська, 72/3
    • бул. Леоніда Бикова, 6
    • пр-т. Перемоги, 101/2, 103А
    • вул. Лисичанська, 20В, 20Г.

    Нагадаємо, 23 листопада на водомережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія, в результаті чого вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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