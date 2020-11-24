Частина Києва залишилась без води (список адрес)

Через аварії відсутнє водопостачання будинків на шести вулицях

Сьогодні, 24 листопада, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес через планові та аварійні ремонтні роботи на мережі.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання:

з 10:00 до 20:00 24 листопада

вул. Олени Теліги, 5, 7, 9, 11.

з 20:00 24 листопада до 8:00 25 листопада

вул. Печерський спуск, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 13А;

вул. Печерський узвіз, 13, 15, 17.

з 21:00 24 листопада до 7:00 25 листопада

просп. Леся Курбаса, 9, 9Ж, 9Е;

бульв. Кольцова, 18А, 20, 20А, 22, 24, 20Б, 24, 22А.

з 21:00 24 листопада до 7:00 25 листопада

просп. Курбаса, 10А;

вул. Ролана, 2, 4.

Крім того, через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Еспланадна, 8/10

пров. Бутишів, 11

вул. Російська, 72/3

бул. Леоніда Бикова, 6

пр-т. Перемоги, 101/2, 103А

вул. Лисичанська, 20В, 20Г.

Нагадаємо, 23 листопада на водомережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія, в результаті чого вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.