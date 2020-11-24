Частина Києва залишилась без води (список адрес)
Через аварії відсутнє водопостачання будинків на шести вулицях
Сьогодні, 24 листопада, у Києві відсутнє водопостачання за низкою адрес через планові та аварійні ремонтні роботи на мережі.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання:
з 10:00 до 20:00 24 листопада
- вул. Олени Теліги, 5, 7, 9, 11.
з 20:00 24 листопада до 8:00 25 листопада
- вул. Печерський спуск, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 13А;
- вул. Печерський узвіз, 13, 15, 17.
з 21:00 24 листопада до 7:00 25 листопада
- просп. Леся Курбаса, 9, 9Ж, 9Е;
- бульв. Кольцова, 18А, 20, 20А, 22, 24, 20Б, 24, 22А.
з 21:00 24 листопада до 7:00 25 листопада
- просп. Курбаса, 10А;
- вул. Ролана, 2, 4.
Крім того, через пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Еспланадна, 8/10
- пров. Бутишів, 11
- вул. Російська, 72/3
- бул. Леоніда Бикова, 6
- пр-т. Перемоги, 101/2, 103А
- вул. Лисичанська, 20В, 20Г.
Нагадаємо, 23 листопада на водомережі на проспекті Науки, 33 сталася аварія, в результаті чого вода била фонтаном з-під землі і на тротуарі та проїжджій частині утворилося ціле озеро.