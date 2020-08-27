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    Частині киян відключили воду: де і чому

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    У Києві відключають воду через плановий ремонт - Частині киян відключили воду: де і чому
    У Києві відключають воду через плановий ремонт

    У столиці планові відключення водопостачання

    Київводоканал попередив про планові відключення води у столиці.

    Відключення пов’язані із ремонтними роботами на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

    З 09:00 до 21:00 27 серпня

    • вул. Красилівська, 4, 2/3, 3, 5, 9, 11

    З 21:00 26 серпня до 10:00 27 серпня

    • Севастопольська площа, 1

    З 8:00 до 00:00 27 серпня

    • вул. Качалова 3, 6, 40

    З 8:30 до 00:00 27 серпня

    • вул. Іллєнка, 93А;
    • вул. Дорогожицька, 2;

    З 21:00 27 серпня до 11:00 28 серпня

    • вул. Білецького, 9, 9а, 9б, 7, 9в;
    • бульвар Вацлава Гавела, 79в, 79г, 79д, 83в, 83г, 83д, 77а, 83а;
    • вул. Донця, 18в

    «Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали в Київводоканалі.

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