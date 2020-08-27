Частині киян відключили воду: де і чому
У Києві відключають воду через плановий ремонт
У столиці планові відключення водопостачання
Київводоканал попередив про планові відключення води у столиці.
Відключення пов’язані із ремонтними роботами на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:
З 09:00 до 21:00 27 серпня
- вул. Красилівська, 4, 2/3, 3, 5, 9, 11
З 21:00 26 серпня до 10:00 27 серпня
- Севастопольська площа, 1
З 8:00 до 00:00 27 серпня
- вул. Качалова 3, 6, 40
З 8:30 до 00:00 27 серпня
- вул. Іллєнка, 93А;
- вул. Дорогожицька, 2;
З 21:00 27 серпня до 11:00 28 серпня
- вул. Білецького, 9, 9а, 9б, 7, 9в;
- бульвар Вацлава Гавела, 79в, 79г, 79д, 83в, 83г, 83д, 77а, 83а;
- вул. Донця, 18в
«Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали в Київводоканалі.