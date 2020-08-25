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    У Києві розпочалася реконструкція каналізаційних трубопроводів під Дніпром (фото)

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    Ведуться роботи з влаштування площадок по розміщенню технологічних ліній для санації дюкерів - У Києві розпочалася реконструкція каналізаційних трубопроводів під Дніпром (фото)
    Ведуться роботи з влаштування площадок по розміщенню технологічних ліній для санації дюкерів
    Фото: Київводоканал

    Наразі ведеться реконструкція трьох дюкерних переходів із семи

    Транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення відбувається через дюкерні переходи – сталеві трубопроводи великого діаметру, прокладені під Дніпром.

    Через наявність у стічних водах великої кількості піску та інших забруднень при транспортуванні стічних вод нижня частина (лоткова частина) трубопроводів швидко руйнується, тому наразі трубопроводи потребують реконструкції. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Під річкою проходить 7 таких дюкерів діаметром 1400 мм. Чотири дюкери споруджені у 1966 році, два у 1975 році, і один у 1989 році, їх довжина коливається від 890 до 995 м.

    Проєктом передбачається реконструкція всієї системи дюкерних переходів – самопливних та напірних ниток, камер з запірно-регулюючою арматурою, влаштування автоматизованої системи фіксації можливих аварійних витоків. На даному етапі виконується реконструкція 3-х дюкерів (2 самопливних і 1 напірний).

    Відновлювальні роботи будуть виконуватись методом затягування до трубопроводів гнучкого полімерного рукава, просоченого поліефірними смолами. Після нагрівання гарячою водою відбудеться полімерізація і рукав затвердіє.

    Щоб не забруднити річкову воду під час робіт, трубопроводи було відключено та здійснено заміщення стоків чистою водою. Наразі на лівому та правому берегах Дніпра ведуться роботи з влаштування площадок по розміщенню технологічних ліній для санації дюкерів, і незабаром розпочнеться основний етап реконструкції.

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    У Києві розпочалася реконструкція каналізаційних трубопроводів під Дніпром (фото)
    У Києві розпочалася реконструкція каналізаційних трубопроводів під Дніпром (фото)
    У Києві розпочалася реконструкція каналізаційних трубопроводів під Дніпром (фото)
    У Києві розпочалася реконструкція каналізаційних трубопроводів під Дніпром (фото)

    «Реконструкція дюкерних переходів забезпечить стабільну подачу стічних вод правобережної частини  Києва на споруди Бортницької станції аерації, попередить екологічні ризики та збільшить пропускну спроможність трубопроводів за рахунок використання нових полімерних матеріалів з низьким коефіцієнтом тертя», - зазначили у Київводоканалі.

    Київводоканал ремонт реконструкція Бортницька станція аерації
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