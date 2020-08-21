Борг киян за воду сягнув майже 600 млн грн

Борг киян за воду сягнув майже 600 млн грнграфіка
Заборгованості немає у 64% споживачів
У Києві рівень оплати послуг водопостачання і водовідведення за липень склав 99% (в тому числі населення – 98%).
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
«У Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень», - додали на підприємстві.
У Київводоканалі зазначили, що завжди відкриті до співпраці з боржниками: «Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг, звернувшись до будь-якого з Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу, і розбити його на посильні щомісячні платежі на певний термін».
Оплатити послуги водопостачання та водовідведення можна дистанційно такими способами:
- через мобільний додаток «Київводоканал», завантажений через Google Play або App Store;
- за допомогою банківської картки через сайт або мобільний додаток відповідного банку;
- в «Особистому кабінеті» на сайті Київводоканалу https://my.vodokanal.kiev.ua через онлайн-системи iPay, Portmone, Easypay, PayHub;
- на сайті «Центру комунального сервісу» (ЦКС), «Головного інформаційно-обчислювального центру» (ГІОЦ);
- за допомогою QR-коду, що надрукований на кожному рахунку-повідомленні.
Як повідомлялося, на сьогодні у Києві рівень оплати спожитих житлово-комунальних послуг з урахуванням оплати боргів становить 94%. Тобто кияни за останні три місяці підвищили рівень оплати за послуги та активніше розпочали розраховуватися з боргами, що накопичились в опалювальний період.