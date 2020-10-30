Фонд держмайна продав шостий спиртзавод за рекордну суму

Стартова ціна зросла у 2,8 рази

Фонд державного майна продав шостий спиртзавод ДП «Укрспирт» – місце здійснення діяльності у Львівській області – за рекордні 60,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба «Укрспирту» у Facebook.

«Новий рекорд! Завершився аукціон з продажу майна Суходільського МПД та зберігання спирту. За об'єкт приватизації на торгах змагалися чотири компанії, а стартова ціна зросла у 2,8 рази – з 21,7 млн грн до 60,3 млн грн», – наголошується в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті ProZorro, де проходили торги, покупцем стало зареєстроване в Києві ТОВ «Фінанс-Сервіс Плюс».

Напередодні Фонд держмайна продав п’ятий спиртзавод за 20 мільйонів.

Раніше цього тижня Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 млн грн четвертий об'єкт ДП «Укрспирт» – Лопатинський спиртзавод.

Також Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 мільйонів гривень Артемівський спиртзавод.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».