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    Через аварії без води будинки на 12 вулицях Києва (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - Через аварії без води будинки на 12 вулицях Києва (адреси)
    Частина киян залишилась без води
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

    У четвер, 21 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Причина – пошкодження на мережі водопостачання.

    Наразі холодної води немає за такими адресами:

    • вул. Вифлеємська, 15/17
    • вул. Хрещатик, 20/22, 24
    • Майдан Незалежності, 2
    • пров. Тараса Шевченка 1, 2, 4
    • вул. Басейна, 1/2А
    • вул. Миколи Юнкерова, 40, 42
    • вул. Будіндустрії, 4, 5, 6
    • вул. Полковника Затєвахіна, 14
    • вул. Маршала Гречка, 11, 11А
    • вул. Північно-Сирецька, 1-3
    • пр-т. Василя Порика, 17Б
    • вул. Героїв Війни, 2-12

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

    До слова, ввечері на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна ДТП. Аварія трапилась через ожеледицю на дорозі. А ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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