Через аварії без води будинки на 12 вулицях Києва (адреси)

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

У четвер, 21 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Причина – пошкодження на мережі водопостачання.

Наразі холодної води немає за такими адресами:

вул. Вифлеємська, 15/17

вул. Хрещатик, 20/22, 24

Майдан Незалежності, 2

пров. Тараса Шевченка 1, 2, 4

вул. Басейна, 1/2А

вул. Миколи Юнкерова, 40, 42

вул. Будіндустрії, 4, 5, 6

вул. Полковника Затєвахіна, 14

вул. Маршала Гречка, 11, 11А

вул. Північно-Сирецька, 1-3

пр-т. Василя Порика, 17Б

вул. Героїв Війни, 2-12

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.

До слова, ввечері на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна ДТП. Аварія трапилась через ожеледицю на дорозі. А ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.