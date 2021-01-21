Через аварії без води будинки на 12 вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі
У четвер, 21 січня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Причина – пошкодження на мережі водопостачання.
Наразі холодної води немає за такими адресами:
- вул. Вифлеємська, 15/17
- вул. Хрещатик, 20/22, 24
- Майдан Незалежності, 2
- пров. Тараса Шевченка 1, 2, 4
- вул. Басейна, 1/2А
- вул. Миколи Юнкерова, 40, 42
- вул. Будіндустрії, 4, 5, 6
- вул. Полковника Затєвахіна, 14
- вул. Маршала Гречка, 11, 11А
- вул. Північно-Сирецька, 1-3
- пр-т. Василя Порика, 17Б
- вул. Героїв Війни, 2-12
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили в Київводоканалі.
До слова, ввечері на вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна ДТП. Аварія трапилась через ожеледицю на дорозі. А ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.