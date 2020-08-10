Через аварії без води лишились будинки на восьми вулицях Києва (адреси)



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Декілька десятків будинків у Києві залишилися без води

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У понеділок, 10 серпня, у Києві без холодного водопостачання залишилася низка будинків через пошкодження на мережі.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

пров. Лабораторний, 22, 26, 26А

вул. Катерини Білокур, 3

вул. Архітектора Вербицького, 19Б

вул. Кам'янська, 77, 81

вул. Алматинська, 43/57

вул. Естонська, 52-102

пр-т. Героїв Сталінграда, 25

вул. Симиренка, 25

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, 10 серпня вранці через аварію сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.