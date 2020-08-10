Через аварії без води лишились будинки на восьми вулицях Києва (адреси)
Декілька десятків будинків у Києві залишилися без води
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У понеділок, 10 серпня, у Києві без холодного водопостачання залишилася низка будинків через пошкодження на мережі.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- пров. Лабораторний, 22, 26, 26А
- вул. Катерини Білокур, 3
- вул. Архітектора Вербицького, 19Б
- вул. Кам'янська, 77, 81
- вул. Алматинська, 43/57
- вул. Естонська, 52-102
- пр-т. Героїв Сталінграда, 25
- вул. Симиренка, 25
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Нагадаємо, 10 серпня вранці через аварію сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.