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    Через аварії без води лишились будинки на восьми вулицях Києва (адреси)

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    Декілька десятків будинків у Києві залишилися без води - Через аварії без води лишились будинки на восьми вулицях Києва (адреси)
    Декілька десятків будинків у Києві залишилися без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У понеділок, 10 серпня, у Києві без холодного водопостачання залишилася низка будинків через пошкодження на мережі.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • пров. Лабораторний, 22, 26, 26А
    • вул. Катерини Білокур, 3
    • вул. Архітектора Вербицького, 19Б
    • вул. Кам'янська, 77, 81
    • вул. Алматинська, 43/57
    • вул. Естонська, 52-102
    • пр-т. Героїв Сталінграда, 25
    • вул. Симиренка, 25

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Нагадаємо, 10 серпня вранці через аварію сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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