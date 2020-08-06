Прорив теплотраси в Києві: стали відомі подробиці аварії



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В результаті прориву теплотраси утворився фонтан Фото: скріншот відео

Аварійні бригади проводять ремонтні роботи

У середу, 5 серпня, о 16:20 на проспекті Перемоги в Києві сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 500 мм. Пошкодження виявлене у ході гідравлічних випробувань мереж від теплоджерела СТ-1, повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Пошкодження локалізоване. Аварійні бригади КП «Київтеплоенерго» розпочали ремонтні роботи.

Як повідомляє диспетчерська служба КП «Київтеплоенерго», мережа експлуатується більше 30 років. За останні 3 роки на ній виявлено 5 пошкоджень.

У «Київтеплоенерго» зазначили, що гідравлічні випробування є обов’язковою складовою підготовки тепломереж до опалювального сезону. Таким чином виявляють слабкі місця мереж та усувають їх до ввімкнення централізованого опалення.

Як повідомлялося, 5 серпня на проспекті Перемоги біля шляхопроводу на Повітрофлотському проспекті стався прорив трубопроводу, у результаті якого утворився десятиметровий фонтан води.