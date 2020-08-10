У Києві черговий блекаут: без світла були десятки будинків у центрі міста



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Без світла була частина будинків на вул. Богдана Хмельницького

Сталося аварiйне відключення обладнання у розподільчому пункті

У понеділок, 10 серпня, вранці сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Так, через аварiйне відключення обладнання у розподільчому пункті були знеструмлені 40 житлових будинків на вулицях:

Богдана Хмельницького,

Олеся Гончара,

Івана Франка,

Тургенєвській,

Дмитрівській.

На місці спеціалісти ДТЕК усували пошкодження.

Об 11:18 електропостачання було відновлено.

Нагадаємо, 27 липня через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах. Без електропосачання залишився залізничний вокзал. Через відсутність напруги в електромережі зупинився рух тролейбусів.