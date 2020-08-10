У Києві черговий блекаут: без світла були десятки будинків у центрі міста
Без світла була частина будинків на вул. Богдана Хмельницького
Сталося аварiйне відключення обладнання у розподільчому пункті
У понеділок, 10 серпня, вранці сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
Так, через аварiйне відключення обладнання у розподільчому пункті були знеструмлені 40 житлових будинків на вулицях:
- Богдана Хмельницького,
- Олеся Гончара,
- Івана Франка,
- Тургенєвській,
- Дмитрівській.
На місці спеціалісти ДТЕК усували пошкодження.
Об 11:18 електропостачання було відновлено.
Нагадаємо, 27 липня через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах. Без електропосачання залишився залізничний вокзал. Через відсутність напруги в електромережі зупинився рух тролейбусів.