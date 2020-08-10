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    У Києві черговий блекаут: без світла були десятки будинків у центрі міста

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    Без світла була частина будинків на вул. Богдана Хмельницького - У Києві черговий блекаут: без світла були десятки будинків у центрі міста
    Без світла була частина будинків на вул. Богдана Хмельницького

    Сталося аварiйне відключення обладнання у розподільчому пункті

    У понеділок, 10 серпня, вранці сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.

    Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

    Так, через аварiйне відключення обладнання у розподільчому пункті були знеструмлені 40 житлових будинків на вулицях:

    • Богдана Хмельницького,
    • Олеся Гончара,
    • Івана Франка,
    • Тургенєвській,
    • Дмитрівській.

    На місці спеціалісти ДТЕК усували пошкодження.

    Об 11:18 електропостачання було відновлено.

    Нагадаємо, 27 липня через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах. Без електропосачання залишився залізничний вокзал. Через відсутність напруги в електромережі зупинився рух тролейбусів.

    Київ електроенергія аварія ДТЕК будинок
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