Через аварії центр Києва залишився без води (адреси)

Вода зникла у будинках на семи вулицях Києва

Без водопостачання станція метро «Площа Льва Толстого»

У понеділок, 28 грудня, в центрі Києва сталися аварії на мережі водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку з аварійною ситуацією (ремонт засувки Д= 100) по вул. Велика Васильківська без водопостачання залишились такі адреси:

вул. Велика Васильківська 12, 16 (5/1), 14, 18, 20 (6/2), 22,

станція метро «Площа Льва Толстого».

Крім того, через пошкодження трубопроводу діаметром 150 мм, відключено від водопостачання за адресами:

вул. Грушевського, 1, 3, 4, 5А, 1В, 10, 8/16;

Музейний пров., 4, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 10А.

Виконується розриття на проїзній частині. Автоцистерна з питною водою чергуватиме за адресою: Музейний пров., 4.

Також сьогодні тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Глибочицька, 72

вул. Ізюмська, 5

вул. Стеценка, 25, 27А

вул. Садова, 16 (з 1 по 6 поверх), 17 (з 1 по 6 поверх), 18 (з 1 по 14), 19 (з 1 по 12), 20.

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.