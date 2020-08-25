Через аварії залишилась без води частина Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
У вівторок, 25 серпня, у Києві через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 10 житлових будинках. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Водопостачання відсутнє за такими адресами:
- б-р. Дружби Народів, 23, 32А, 32Б
- вул. Газопровідна, 1/28, 3, 5, 7
- вул. Милославська, 7
- вул. Якуба Коласа, 23, 25
«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.
Як повідомлялося, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.