  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через аварії залишилась без води частина Києва (адреси)

    • Розсилка
    Через аварії залишилась без води частина Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У вівторок, 25 серпня, у Києві через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 10 житлових будинках. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. 

    Водопостачання відсутнє за такими адресами:

    • б-р. Дружби Народів, 23, 32А, 32Б
    • вул. Газопровідна, 1/28, 3, 5, 7
    • вул. Милославська, 7
    • вул. Якуба Коласа, 23, 25

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Як повідомлялося, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

    вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ