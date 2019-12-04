Через аварії зникла вода у будинках на 14 вулицях Києва (адреси)



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Частина мешканців Києва залишилася без води

Київводоканал обіцяє за добу відновити водопостачання

У середу, 4 грудня, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Зоологічна/вул. Дегтярівська

вул. Січових Стрільців, 22, 26А, 27, 28А, 30А, 30Б, 33А, 47, 48, 52, 57, 55, 55А, 55Б

пров. Маломарганецький, 1-12

вул. Євгена Сверстюка, 8

вул. Раїси Окіпної, 3

вул. Антоновича, 75, 95, 97, 99

вул. Лабораторна, 15

вул. Академіка Туполєва, 16В, 16Г, 16Д

пр-т. Володимира Маяковського, 8

вул. Людмили Проценко, 4, 6, 8

вул. Кучмин Яр, 42-60

вул. Роздільна, 1, 3, 5

вул. Енергетиків, 1-21

вул. Словечанська, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.