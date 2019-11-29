Напередодні вихідних частина киян залишилася без води (адреси)
На мережі водопостачання сталися аварії
У п’ятницю, 29 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дарвіна, 10
- вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101
- пров. Маломарганецький, 1-12
- вул. Академіка Туполєва, 1А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19
- вул. Челябінська, 11
- вул. Михайла Котельникова, 80
- вул. Миколи Краснова, 10, 12
- вул. Рейнгольда Глієра, 1-52
- вул. Миколи Краснова, 25-29, 40-64
- пр-т. Любомира Гузара, 1
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.
Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.