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    Напередодні вихідних частина киян залишилася без води (адреси)

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    У квартирах киян зникла вода - Напередодні вихідних частина киян залишилася без води (адреси)
    У квартирах киян зникла вода

    На мережі водопостачання сталися аварії

    У п’ятницю, 29 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дарвіна, 10
    • вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101
    • пров. Маломарганецький, 1-12
    • вул. Академіка Туполєва, 1А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19
    • вул. Челябінська, 11
    • вул. Михайла Котельникова, 80
    • вул. Миколи Краснова, 10, 12
    • вул. Рейнгольда Глієра, 1-52
    • вул. Миколи Краснова, 25-29, 40-64
    • пр-т. Любомира Гузара, 1

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

    Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період. 

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