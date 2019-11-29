Напередодні вихідних частина киян залишилася без води (адреси)

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На мережі водопостачання сталися аварії

У п’ятницю, 29 листопада, у Києві на мережі холодного водопостачання сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дарвіна, 10

вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101

пров. Маломарганецький, 1-12

вул. Академіка Туполєва, 1А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19

вул. Челябінська, 11

вул. Михайла Котельникова, 80

вул. Миколи Краснова, 10, 12

вул. Рейнгольда Глієра, 1-52

вул. Миколи Краснова, 25-29, 40-64

пр-т. Любомира Гузара, 1

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.