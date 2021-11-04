Через аварію 13 житлових масивів Києва залишаться без води (перелік)

Киянам слід запастися водою

На водоводі великого діаметру Д=1400мм по Великій Кільцевій дорозі в Києві сталося пошкодження. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

У зв’язку з ліквідацією пошкодження 5 листопада з 12:00 до усунення аварії буде знижено тиск в зовнішніх водопровідних мережах на 13 житлових масивах.

Перелік масивів, де буде знижено тиск на час аварійно-відновлювальних робіт:

Микільська Борщагівка, Південна Борщагівка, Теремки-1, Теремки-2, Феофанія, Голосіїв, Батиєва Гора, Залізничний масив, Олександрівська Слобідка, Солом’янка, Першотравневий масив, Чоколівка, Відрадний.

Зона зниження тиску відображена на карті

Також «Київводоканал» попереджає, що з 20:00 5 листопада до 13:00 6 листопада у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Саксаганського, 23/50, 25, 25А, 25Б, 27, 27Б, 29, 31/27, 37, 37А, 37А, 39А, 39Б, 41, 41В, 43, 33, 43Б, 55, 57, 59, 59Б, 18/48, 20, 22, 22Б, 24/27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/78, 42, 44, 44Б, 44Г, 40/85;

вул. Володимирська, 76, 76Б, 77, 79, 81, 83;

вул. Антоновича, 25А, 28, 32.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

З 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.