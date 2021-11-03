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    У домівках киян із кранів потече брудна вода (адреси)

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    Під час промивки мереж вода непридатна для використання - У домівках киян із кранів потече брудна вода (адреси)
    Під час промивки мереж вода непридатна для використання
    Фото з відкритих джерел

    Киян попередили про профілактичну промивку мереж

    У ніч на 4 листопада «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Зокрема, у зону робіт потраплять прилеглі мережі с. Бортничі:

    • вул. Крилова;
    • вул. Воровського;
    • вул. Франка;
    • вул. Гоголя;
    • вул. Левадна;
    • вул. Мостова;
    • вул. Шевченка;
    • вул. Толстого.

    Роботи триватимуть з 23:00 3 листопада до 06:00 4 листопада.

    Під час проведення промивки водопровідних мереж вода до вживання і приготування їжі буде не придатною. «Київводоканал» рекомендує перед використанням спустити воду з кранів протягом 15 хвилин.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    Із 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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    У домівках киян із кранів потече брудна вода (адреси)