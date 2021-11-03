У домівках киян із кранів потече брудна вода (адреси)

Під час промивки мереж вода непридатна для використання

Киян попередили про профілактичну промивку мереж

У ніч на 4 листопада «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Зокрема, у зону робіт потраплять прилеглі мережі с. Бортничі:

вул. Крилова;

вул. Воровського;

вул. Франка;

вул. Гоголя;

вул. Левадна;

вул. Мостова;

вул. Шевченка;

вул. Толстого.

Роботи триватимуть з 23:00 3 листопада до 06:00 4 листопада.

Під час проведення промивки водопровідних мереж вода до вживання і приготування їжі буде не придатною. «Київводоканал» рекомендує перед використанням спустити воду з кранів протягом 15 хвилин.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

Із 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.