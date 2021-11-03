У домівках киян із кранів потече брудна вода (адреси)
Киян попередили про профілактичну промивку мереж
У ніч на 4 листопада «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Зокрема, у зону робіт потраплять прилеглі мережі с. Бортничі:
- вул. Крилова;
- вул. Воровського;
- вул. Франка;
- вул. Гоголя;
- вул. Левадна;
- вул. Мостова;
- вул. Шевченка;
- вул. Толстого.
Роботи триватимуть з 23:00 3 листопада до 06:00 4 листопада.
Під час проведення промивки водопровідних мереж вода до вживання і приготування їжі буде не придатною. «Київводоканал» рекомендує перед використанням спустити воду з кранів протягом 15 хвилин.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.
Із 29 жовтня до 11 листопада у «Київводоканалі» проводиться чергова позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією Столичного округу.