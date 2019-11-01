Запуск опалення: на території Лук’янівського ринку прорвало тепломережу (фото)



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Пошкодження на тепломережі знаходиться під торговими павільйонами ринку Фото: пресслужба КМДА

У Києві працює 45 аварійних бригад для ліквідації пошкоджень на тепломережі

У Києві фактично завершується процес запуску тепла, і 80% житла – з теплом. Проблему створюють пошкодження, що виникають на теплових мережах, через їх багаторічну зношеність. У місті працює 45 аварійних бригад для їх ліквідації. Про це під час інспекції складного пошкодження на території Лук’янівського ринку повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Ми об’їжджаємо проблемні точки на мережах, що сталися під час старту опалювального сезону. Ускладнює роботу наших аварійних бригад те, що пошкодження знаходиться під торговими павільйонами. Трубопровід великого діаметру – 400 мм і робота ремонтників тут особливо відповідальна», – зауважив Пантелеєв.

Аварія на території ринку стається не вперше, тому наступного року закладають у плани реконструкції цю ділянку.

Також під час виїзду заступник голови КМДА відвідав котельню, що розташована на території обласної лікарні.

«Це один із проблемних об’єктів, бо він цього року фактично залишився без керуючої організації і в оперативному порядку передавався вже комунальному підприємству обласної ради. Спільними зусиллями з головою обласної адміністрації зараз ми маємо актуального управлінця – це комунальне управління обласної ради, що займається теплоенергетикою. На ремонт котельні виділені кошти, замовлене відповідне обладнання. І ми забезпечимо тепло і в лікарню, і в житлові будинки», – сказав Пантелеєв.

За його словами, залишаються проблемні питання: ОСББ із даховими котельнями, що мають заборгованість за газ.

«І ми ці питання продовжуємо вирішувати в антикризовому режимі, залучаючи всі необхідні інстанції, адже не все залежить лише від політичної волі міста забезпечити людям тепло», – сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Повідомлялося, що для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

«Київтеплоенерго» інформувало, що у повному обсязі виконано усі письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, лікарень.

Як повідомив 31 жовтня на Колегії Київської міської держадміністрації заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, у цьому сезоні Київ увійшов в опалювальний сезон без ексцесів. На 30% зменшилася аварійність на магістралях через початок запуску теплоносія.