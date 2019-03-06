Через аварію залишилася без води вулиця в центрі Києва



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Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

У середу, 6 березня, сталося пошкодження мережі холодного водопостачання у центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Мала Житомирська 13/6, 15А, 17Б, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 6 березня «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання на п'яти вулицях міста. Це пов'язано з ремонтними роботами на мережі.

Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.