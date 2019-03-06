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    Новини

    Через аварію залишилася без води вулиця в центрі Києва

    • Розсилка
    Через аварію залишилася без води вулиця в центрі Києва

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження на мережі

    У середу, 6 березня, сталося пошкодження мережі холодного водопостачання у центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Мала Житомирська 13/6, 15А, 17Б, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, 6 березня «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання на п'яти вулицях міста. Це пов'язано з ремонтними роботами на мережі.

    Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.

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