Через футбол метро і наземний транспорт Києва працюватимуть довше
Можливе закриття деяких станцій київського метрополітену
2 листопада у столиці метро та низка маршрутів наземного громадського транспорту працюватимуть на годину довше у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Барселона» (Барселона, Іспанія). Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Так, у ніч з 2 на 3 листопада роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.
Окрім того, можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
Комунальне підприємство «Київпастранс» повідомляє, що буде подовжено роботу маршрутів наземного громадського транспорту:
- тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;
- автобусних у режимі маршрутного таксі: №№ 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Столична влада нагадала правила, за якими відбуваються футбольні матчі в «червоній» зоні карантину.
Також пресслужба НСК «Олімпійський» озвучила перелік документів, за наявності яких буде дозволено доступ на трибуни.
Матч «Динамо»–«Барселона» розпочнеться о 22:00. Транслюватиме гру відеосервіс Megogo та платформа Volia TV.
«Главком» проведе онлайн зустрічі.