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    Через футбол метро і наземний транспорт Києва працюватимуть довше

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    Роботу метрополітену буде продовжено на годину - Через футбол метро і наземний транспорт Києва працюватимуть довше
    Роботу метрополітену буде продовжено на годину
    Фото з відкритих джерел

    Можливе закриття деяких станцій київського метрополітену

    2 листопада у столиці метро та низка маршрутів наземного громадського транспорту працюватимуть на годину довше у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Барселона» (Барселона, Іспанія). Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Так, у ніч з 2 на 3 листопада роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

    Окрім того, можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

    Комунальне підприємство «Київпастранс» повідомляє, що буде подовжено роботу маршрутів наземного громадського транспорту:

    • тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
    • трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;
    • автобусних у режимі маршрутного таксі: №№ 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

    Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Столична влада нагадала правила, за якими відбуваються футбольні матчі в «червоній» зоні карантину.

    Також пресслужба НСК «Олімпійський» озвучила перелік документів, за наявності яких буде дозволено доступ на трибуни.

    Матч «Динамо»–«Барселона» розпочнеться о 22:00. Транслюватиме гру відеосервіс Megogo та платформа Volia TV.

    «Главком» проведе онлайн зустрічі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро карантин
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    Через футбол метро і наземний транспорт Києва працюватимуть довше