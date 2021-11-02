Через футбол метро і наземний транспорт Києва працюватимуть довше

Роботу метрополітену буде продовжено на годину

Можливе закриття деяких станцій київського метрополітену

2 листопада у столиці метро та низка маршрутів наземного громадського транспорту працюватимуть на годину довше у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Барселона» (Барселона, Іспанія). Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Так, у ніч з 2 на 3 листопада роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину.

Окрім того, можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Комунальне підприємство «Київпастранс» повідомляє, що буде подовжено роботу маршрутів наземного громадського транспорту:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусних у режимі маршрутного таксі: №№ 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Столична влада нагадала правила, за якими відбуваються футбольні матчі в «червоній» зоні карантину.

Також пресслужба НСК «Олімпійський» озвучила перелік документів, за наявності яких буде дозволено доступ на трибуни.

Матч «Динамо»–«Барселона» розпочнеться о 22:00. Транслюватиме гру відеосервіс Megogo та платформа Volia TV.

«Главком» проведе онлайн зустрічі.