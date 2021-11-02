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    «Червона» зона. Столична влада нагадала про правила, за якими проходять футбольні матчі

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    На стадіоні глядачі зобов&rsquo;язані використовувати засоби індивідуального захисту, але не всі дотримуються обмежень - «Червона» зона. Столична влада нагадала про правила, за якими проходять футбольні матчі
    На стадіоні глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, але не всі дотримуються обмежень
    Фото: Укрінформ

    2 листопада на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між столичним «Динамо» та іспанською «Барселоною»

    Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник нагадав правила, за якими відбуваються футбольні матчі в «червоній» зоні карантину. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Сьогодні у столиці, в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, на Олімпійському стадіоні відбудеться футбольний матч між футбольними клубами «Динамо» (Київ) та «Барселона». Щодо проведення цього заходу нагадую, що відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1236 від 9 грудня 2020 року, проведення масових заходів у «червоній» зоні дозволяється за наявності у всіх учасників заходу «зеленого» Covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену строком дії 72 години чи документа про одужання», – зазначив Поворозник

    Також посадовець побажав «Динамо» перемоги.

    Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться матч Ліги чемпіонів між столичним «Динамо» та іспанською «Барселоною».

    Матч «Динамо»–«Барселона» розпочнеться о 22:00. Транслюватиме гру відеосервіс Megogo та платформа Volia TV.

    «Главком» проведе онлайн зустрічі.

    Пресслужба НСК «Олімпійський» озвучила перелік документів, за наявності яких буде дозволено доступ на трибуни.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ КМДА карантин коронавірус
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    «Червона» зона. Столична влада нагадала про правила, за якими проходять футбольні матчі