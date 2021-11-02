«Червона» зона. Столична влада нагадала про правила, за якими проходять футбольні матчі

На стадіоні глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, але не всі дотримуються обмежень

На стадіоні глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, але не всі дотримуються обмежень

2 листопада на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між столичним «Динамо» та іспанською «Барселоною»

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник нагадав правила, за якими відбуваються футбольні матчі в «червоній» зоні карантину. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Сьогодні у столиці, в рамках Ліги чемпіонів УЄФА, на Олімпійському стадіоні відбудеться футбольний матч між футбольними клубами «Динамо» (Київ) та «Барселона». Щодо проведення цього заходу нагадую, що відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1236 від 9 грудня 2020 року, проведення масових заходів у «червоній» зоні дозволяється за наявності у всіх учасників заходу «зеленого» Covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену строком дії 72 години чи документа про одужання», – зазначив Поворозник

Також посадовець побажав «Динамо» перемоги.

Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться матч Ліги чемпіонів між столичним «Динамо» та іспанською «Барселоною».

Матч «Динамо»–«Барселона» розпочнеться о 22:00. Транслюватиме гру відеосервіс Megogo та платформа Volia TV.

«Главком» проведе онлайн зустрічі.

Пресслужба НСК «Олімпійський» озвучила перелік документів, за наявності яких буде дозволено доступ на трибуни.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.



